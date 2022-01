PS5 Cyberpunk 2077 releasedatum kan vara nära

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Lanseringen av Cyberpunk 2077 i slutet av 2020 var något ganska nära katastrofal tack vare den ganska fruktansvärda prestanda som spelet hanterade på den dåvarande generationens konsoler, PS4 och Xbox One.

Till och med på PlayStation 5 och Xbox Series X hade spelet ett stort antal buggar och problem när det kom ut, och även om korrigeringar har kommit i massor, har en fullständig nästa generations release för spelet som erbjuder bättre prestanda och grafik av högre kvalitet länge varit i pipelinen.

I slutet av 2021 försenades detta till 2022, och nu har vi fått en antydan om att åtminstone PS5-versionen kan vara på väg ut mycket snart, tack vare @PlaystationSize - ett Twitter-konto som övervakar kommande spelfiler på PlayStation Network och rapporterar deras filstorlekar.

Kontoinnehavaren räknar med att den ursprungliga PS5-versionen kommer i mitten av februari eller början av mars i år, och bifogade konsten du kan se ovan, vilket är en ny bit marknadsföringsmaterial, som indikerar att den har hittat nya filer för att bekräfta detta påstående.

Det stämmer överens med utvecklaren CD Projekt Reds prognoser för en Q1-lansering 2022, och en nyligen genomförd investerares uppmaning till verksamheten bekräftade att versionen borde vara på rätt spår för att uppfylla sitt schema, liksom nästa generations version av The Witcher 3 som är under utveckling och siktar på en lansering under andra kvartalet.

Huruvida nästa generations iteration av Cyberpunk 2077 är stabil och tillräckligt vacker för att motivera att de av oss som inte kunde driva igenom buggarna första gången återstår att se, men det låter som att vi kommer att få chansen att prova ganska snart.

Skriva av Max Freeman-Mills.