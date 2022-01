Utvidgar Sony PS5 bakåtkompatibilitet?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sony kanske utökarPlayStation 5 :s bakåtkompatibilitetsförmåga. Ett antal PS3-spel har dykt upp på PlayStation Store med priser, så är inte bara de tillgängliga via PS Now .

Vissa är faktiskt inte ens listade på PlayStations molnstreamingtjänst.

Hittills har endast PlayStation 4-titlar varit tillgängliga på PS5. Men en ny patentansökan av Sonys Mark Cerny antydde att ytterligare emuleringsprogram var under utveckling.

Som rapporterats av VGC kan patentet med titeln "bakåtkompatibilitet genom användning av falsk klocka och finkornig frekvenskontroll" göra det möjligt att emulera äldre PlayStation-spel korrekt.

Flera Twitter-användare har sett PS3-spel på PlayStation Store, inklusive @adventkamen som hittade två Prince of Persia-titlar - The Forgotten Sands och The Two Thrones HD - listade för $17,99 respektive $13,49.

Andra har sett Dead or Alive 5 för £7,99 i butiken i Storbritannien. Det är inte tillgängligt på PS Now.

Det är ännu inte känt om dessa spel fungerar effektivt just nu eller är platshållare (vi har ännu inte provat dem själva), men det kan vara en del av Sonys mycket spekulerade masterplan att ta sig an Xbox Game Pass Ultimate genom att kombinera PS Now med PlayStation Plus och tar ut en prenumerationsavgift.

Så länge PaRappa the Rapper-pseudouppföljaren Um Jammer Lammy äntligen blir tillgänglig på något annat än en PSOne, var registrerar vi oss?

Skriva av Rik Henderson.