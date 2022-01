Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - På Sonys presskonferens CES 2022 gick PlayStations vd Jim Ryan upp på scenen för att officiellt bekräfta namnet på andra generationens virtual reality-headset för PS5: PlayStation VR2 (eller PS VR2 för kort).

För att visa upp det kommande headsetets kapacitet finns det ett helt nytt AAA-spel, en VR-specifik titel som heter Horizon: Call of the Mountain , utvecklad av Guerrilla Games och Firesprite. Vi är säkra på att Aloy-fans kommer att vara extra entusiastiska över denna virtuella verklighet. Kolla in den officiella trailern nedan:

Ryan gick inte så långt som att avslöja själva headsetet, men bekräftade ett antal PS VR2:s funktioner. Den kommer att erbjuda eye-tracking och foveated rendering, erbjuda ett 110-graders synfält och inkludera haptisk feedback för subtila vibrationer för att lägga till användarens fördjupning.

När det gäller visuell trohet beskrev Ryan det som "bäst i klassen", vilket bekräftar "4K HDR"-förmåga. Det är mycket upplösning, och lite av en överförsäljning: som en officiell PlayStation-blogg avslöjar kommer headsetet att erbjuda 2000 x 2040 pixlar per öga. Uppdateringshastigheter på 90Hz och 120Hz är möjliga.

Det finns ett sexaxligt rörelseavkänningssystem (treaxligt gyroskop, treaxligt accelerometer), fyra kameror integrerade för headset- och kontrollerspårning, en IR-kamera för ögonspårning per öga och både en inbyggd mikrofon och headset.

De medföljande kontrollerna, kallade PlayStation VR Sense-kontroller, kommer också att erbjuda haptisk feedback, med Ryan som kommenterar att spelare kommer att kunna "känna och interagera med spel på ett mycket mer visceralt sätt".

Den stora frågan på våra läppar är dock när headsetet kommer att lanseras. Guerilla Games är för närvarande upptagna med att lägga sista handen på Horizon: Forbidden West, som kommer den 18 februari. Spännande virtual reality-tider för PlayStation 5-användare kommer, baserat på denna stora del av CES 2022-nyheterna, men vi undrar hur lång tid vi kommer att ha på oss att vänta.

Korrigeringar - [05/01/2022] En tidigare version av denna rapport föreslog ett lanseringsdatum den 18 februari, vi beklagar detta fel - det datumet är när Horizon: Forbidden West kommer att lanseras, inte Call of the Mountain eller PSVR2.