Fall Guys kan snart få en inbyggd PS5-version

(Pocket-lint) - När den lanserades redan 2020 var Fall Guys en stor succé som lockade fans tack vare dess popularitet på Twitch. Spänningen för spelet har minskat lite sedan dess, men det är fortfarande ganska populärt.

Fall Guys lyckades slå rekord för att vara det mest nedladdade spelet på PlayStation 4 när det var gratis via PS Plus . Och den kan spelas på PlayStation 5 tack vare konsolens bakåtkompatibilitetsfunktioner . Om du gör det drar du också nytta av konsolens Game Boost-funktion.

Men spelet kan bli bättre snart. En ny upptäckt visar att Fall Guys har lagts till i PS5-databasen vilket tyder på att en inbyggd version av spelet kommer.

Upptäckten gjordes av @PlayStationSize, ett konto som spårar nya spel som kommer till konsolen. Det kontot skrev om att hitta en betaversion av spelet i databasen, vilket tyder på att en ursprunglig utgåva är på väg.

Fall Guys: Ultimate Knockout (BETA) PS5-version lagt till i databasen, ser ut som PS5 Native Version on The Way.



#FallGuys UltimateKnockout #PS5 pic.twitter.com/g7JjxHc1dI