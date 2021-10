God of War kommer till PC 2022

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - God of War, många människors spel 2018 och ett av de mest berömda exklusiva som PlayStation någonsin har släppt för sina konsoler, kommer till PC 2022.

En butiksida för spelet har gått live på Steam , innan det bekräftades av Sony själv , vilket låter användarna förbeställa det för 39,99 £ eller 49,99 dollar före ett släppdatum 14 januari 2022. Det är en del av en tydlig strategi från Sony att ta med vad har varit konsol exklusiva till PC.

Spelet går ihop med andra som Horizon Zero Dawn och Days Gone från de senaste månaderna och kommer bara att tjäna till att bredda seriens publik inför framträdandet av God of War Ragnarök , en direkt uppföljare, senare 2022.

2018-omstjärnan visar den spartanska antihjälten Kratos, som sörjer sin hustrus död och tar sin son Atreus på en spektakulär resa, och vann mycket beröm för inte bara dess actionfyllda spel, utan också den ömhet som den behandlade en tidigare förenklad hjälte.

Spelet fick en patch för att låsa upp högre bildfrekvenser och upplösningar på PlayStation 5, men dess utseende på PC kommer att ge spelare mer kontroll än någonsin över hur det ser ut, och driva dess grafiska inställningar till sitt maximalt.

Stöd kommer att finnas för Nvidias DLSS- funktion, tillsammans med 21: 9 ultra-widescreen-stöd och andra grafiska alternativ som borde få det att se ännu mer fantastiskt ut än det redan har.