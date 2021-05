Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sony och PlayStation-chef Jim Ryan har föreslagit att PS5-aktieemissioner kommer att underlätta under andra halvåret 2021.

"Vi arbetar så hårt vi kan för att förbättra den situationen", sa Ryan och talade till Wired .

"Vi ser att produktionen ökar under sommaren och verkligen under andra halvåret, och vi hoppas kunna se någon form av återgång till normalitet när det gäller balansen mellan utbud och efterfrågan under den perioden."

Kommentarerna följer en liknande uppfattning från Ryan i februari, då de föreslog att situationen skulle förbättras med varje månad 2021 - särskilt under andra halvåret.

Men detta ger en nyare bedömning från Sonys CFO Hiroki Totoki, som hävdade att Sony inte kan hålla jämna steg med efterfrågan - och att frågorna kommer att sträcka sig till 2022.

"Även om vi säkrar mycket fler enheter och producerar många fler enheter av PlayStation 5 nästa år, skulle vårt utbud inte kunna komma ikapp efterfrågan", säger Totoki.

Vad som faktiskt kommer att hända med avseende på lager och leverans är naturligtvis okänt, men det är nog rättvist att säga att de motstridiga kommentarerna inte målar den mest lovande bilden för PlayStation-fans som fortfarande försöker jaga sin nästa generations konsol.

Totoki har också varit med på rekordet och uppgav att Sony utforskar många olika vägar för att underlätta den globala chipbristen, som att köpa sekundära leverantörer eller eventuellt tillhandahålla en redesignad PS5 , vilket rapporterna föreslår kommer att ske 2022.

Sammantaget är det nog bäst att ta Ryans kommentarer till nominellt värde i detta skede. PS5-aktiemangeln verkar inte försvinna snart, men de bästa gissningarna indikerar att trycket kommer att lindras när året går.

I vilken utsträckning dessa lagernivåer förbättras är det naturligtvis miljontalsfrågan.

Skriva av Conor Allison.