Sony varnar PS5-lager kommer att vara bristfälliga fram till 2022

(Pocket-lint) - Om du har väntat på evigt att få tag på PlayStation 5 , hatar du att bryta den till dig, men du kan behöva vänta ännu längre.

Sony förväntar sig inte att utbudssituationen blir bättre i år, enligt dess CFO, som enligt uppgift talade med analytiker efter en nyligen intäktsrapport. Hiroki Totoki hävdade att Sony inte kan hålla jämna steg med efterfrågan, enligt Bloomberg , och det förväntar sig att begränsningar kommer att fortsätta till 2022. "Även om vi säkrar mycket fler enheter och producerar många fler enheter av PlayStation 5 nästa år skulle vårt utbud inte inte kunna komma ikapp efterfrågan, sade Totoki.

Sony hoppas kunna producera minst 14,8 miljoner PS5-konsoler under räkenskapsåret som börjar april 2021. Det såldes 7,8 miljoner till och med den 31 mars 2021.

Tänk på Sony-chef Jim Ryan sa nyligen till Financial Times att PS5-utbudet skulle bli bättre under 2021: "Tempot på förbättringen i försörjningskedjan kommer att samlas under hela året, så när vi kommer till andra halvåret , du kommer verkligen att se riktigt anständiga siffror. ”

Pocket-lint spårar regelbundet lageruppdateringar för nästa generations konsol här. Det säljs nu i USA och Storbritannien men lagret är fortfarande mycket knappt.

