Among Us är äntligen på väg till PS4 och PS5 senare i år

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Among Us, som först lanserades för mobila enheter för tre år sedan, kommer till PlayStation 4 och PlayStation 5- konsoler någon gång senare i år.

Sony tillkännagav att det drabbade sociala avdragsspelet är på väg till sin plattform under en State of Play-presentation den 29 april 2021. Det officiella Among Us Twitter-kontot bekräftade senare nyheten och avslöjade att spelet kommer att innehålla cross-play-funktioner och online multiplayer. Den kommer också med en plattform-exklusiv hud, hatt och husdjur, som kommer att tema efter den klassiska PlayStation-serien Ratchet och Clank.

MELLAN OSS - KOMMER TILL PLAYSTATION



gör dig redo att välkomna ett helt nytt besättning ombord !!

på PS4- och PS5-konsoler senare i år

exklusiv Ratchet & Clank hud, hatt och husdjur

crossplay och online multiplayer



berätta för dina vänner men ännu viktigare .. berätta för dina fiender heh pic.twitter.com/E6BduFfNwU - Bland oss (@AmongUsGame) 29 april 2021

Among Us är utvecklad och publicerad av Innersloth. Den släpptes först på iOS, Android och Windows 2018, med plattformsspel mellan alla plattformar. Spelet portades också till Nintendo Switch i slutet av förra året, och det kommer till Xbox-konsoler någon gång 2021.

Spelet exploderade i popularitet 2020 och blev ett av årets mest nedladdade mobilspel. Särskilt de amerikanska kongressmedlemmarna Alexandria Ocasio-Cortez och Ilhan Omar livestreamade videospelet på Twitch som en del av en ovanlig händelse för väljare och det var en massiv, viral framgång .

Skriva av Maggie Tillman.