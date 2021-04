Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Housemarque, utvecklaren av nyaPlayStation 5 exklusiva Returnal, har tackat Sony för att ta en risk för sitt spel.

Som du kommer att läsa i vår femstjärniga recension , är det en annan typ av exklusivt - avviker från varumärken stora budget-action-äventyr som Uncharted och The Last of Us, och erbjuder något mer nisch, komplex och kanske polariserande istället.

Det har uppmanat VD och grundare Ilari Kuittinen att publicera ett offentligt brev där han tackar sin "publiceringspartner" för att hålla fast vid det under hela utvecklingsprocessen: "I en tid då spelförlag tar mindre och mindre kreativa risker är vi verkligen tacksamma för vår publiceringspartner Sony, som har gett oss en möjlighet att arbeta med något mycket riskabelt och har gett fantastiskt stöd under hela projektet, "skrev han.

"Vi är evigt tacksamma för att ha fått denna möjlighet."

Vi hoppas verkligen att dess försäljningsframgång matchar den kritiska, eftersom det då blir det slutliga beviset som SIE behöver för att göra det möjligt att ta liknande risker på andra mindre studior och olika spelstilar.

Det är inte att säga att vi skulle vilja se slutet på blockbuster-titlarna från förr (kan vi få Days Gone 2 snälla?) Men vi skulle vilja ha en bättre balans mellan de stora och de djärva.

När allt kommer omkring är PlayStation 5 i sig okonventionell. Allt vi behöver är de nya kreativa idéerna för att följa det.

Returnal kommer att finnas tillgängligt för PS5 från imorgon, fredagen den 30 april 2021. Du kan också se en State of Play-ström med nytt spel av andra PS5-exklusiva Ratchet & Clank: Rift in Time senare idag. Se här för mer information .

