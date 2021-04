Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sony har meddelat att PlayStation Now kommer att börja strömma spel i 1080p-upplösning.

Företagets molntjänst för prenumeration på spel var tidigare begränsat till 720p-upplösning, även om en uppdatering nu gör att bildens tydlighet kan ta ett betydande steg framåt.

Sony indikerar att uppgraderingen kommer att lanseras för användare under de närmaste veckorna, i hela Europa, USA, Kanada och Japan där tjänsten är tillgänglig.

