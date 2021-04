Sony kanske håller på att lansera PlayStation Plus Video Pass

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sony ser ut som att det av misstag kan ha läckt ut en ny belöning för sina PlayStation Plus-prenumeranter, efter att en av dess webbplatser av misstag laddat upp ovanstående logotyp.

Namnet är ganska självförklarande på vissa sätt och antyder att Sony lagar upp en videovinge för sin prenumerationstjänst, sannolikt som ett sätt att tillföra värde till det.

Oavsett om detta innebär att användare kommer att få rabatter med befintliga streamingtjänster, eller, som Xbox Game Pass-erbjudanden, gratis testversioner med utvalda partners, är något som måste vänta på ett officiellt meddelande.

En borttagen beskrivning från Sonys polska webbplats tillade emellertid uppenbarligen följande detaljer: ”En ny fördel tillgänglig under en begränsad tid på PlayStation Plus ... PS Plus Video Pass är en testtjänst aktiv 22.04.21 - 22.04.22. Prenumerationsförmånen är tillgänglig för PS Plus-användare ”.

Det bifogade året långa fönstret antyder att det är avsett att starta den 22 april, så vi har bara några timmar att vänta innan vi vet om det verkligen kommer.

Allt detta är lite förvånande med tanke på att PlayStation Store är inställd på att sluta erbjuda videouthyrning och köp senare i år - om det här är en del av en vändning på den fronten kommer också att återstå.

Med Xbox Game Pass som erbjuder ett ständigt förbättrat smörgåsbord av värde kan vi ändå föreställa oss att det här är ett nytt försök att uppdatera PS Plus till något som kan konkurrera med Microsofts prenumeration. Det är kort sagt bra nyheter för spelare.

Skriva av Max Freeman-Mills.