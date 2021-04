Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Saker verkar förändras bakom kulisserna hos Sony, med dess taktik framåt kring PlayStation-spel som tydligen vänder sig mot starkt gynnande stora, blockbuster-titlar.

Ett sådant kommande spel är en ny remake av den första The Last of Us, som ursprungligen kom ut på PS3 innan den remasterades första gången för PS4.

Enligt en saftig rapport från Jason Schreier på Bloomberg hanterades spelet inledningsvis av en annan studio under Sonys styrning och kan ha varit tänkt att komma i ett paket med The Last of Us Part II.

Det har uppenbarligen inte hänt, och spelet har istället gått tillbaka under Naughty Dogs vinge, med tanke på dess erfarenhet och förtrogenhet med den IP som skapades redan 2013.

Hur långt längs remakningen är just nu är långt ifrån tydligt, och det är också dimmigt om det är en annan high-fidelity-remaster, med detaljer och grafisk skicklighet eller en mer omfattande remake som kan avvika från originalet.

Det bredare sammanhanget bakom denna historia är dock att Sony verkar konsolidera sina ansträngningar och gå bort från att göra mindre spel som oberoende projekt.

Istället, enligt Schreiers rapportering, är blockbusters målet - stora, AAA-spel som driver försäljning och förhoppningsvis etablerar franchises. Men Days Gone nämns som ett exempel på ett spel som, även om det är lönsamt, inte kommer att få en uppföljare efter den långa dräktighetstiden det tog för att göra det på marknaden.

Det finns tydligt förändringar i luften på några nivåer av Sonys strategi för PlayStation, med Microsofts Xbox Game Pass-gambit och utvecklarköp som potentiellt kan göra vågor. Vi väntar på att höra fler nyheter om The Last of Us-remake under tiden, även om vi inte kommer att hålla andan som om det på något sätt är nära förestående.

Skriva av Max Freeman-Mills.