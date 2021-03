Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - PlayStation 5-, PS4- och PSVR-ägare ska få ytterligare godis när Sonys Play at Home-vårevenemang fortsätter.

2016-versionen av Ratchet & Clank är redan tillgänglig för nedladdning och förvaring gratis , medan anime-streamingtjänster Funimation och Wakanim ger 90-dagars gratis testperioder till alla PlayStation- konsolägare från och med den 25 mars.

Nu har Sony meddelat att ytterligare 10 spel kommer att ges bort för absolut ingenting under de närmaste månaderna,

Headlining the new wave är Horizon Zero Dawn , ett av de bästa PS4-spelen runt som också ser bra ut påPS5 .

Action RPG kommer att kunna laddas ner gratis från och med den 19 april 2021. När det väl har laddats ner är det ditt att behålla, men det kommer bara att vara tillgängligt under en begränsad tid. Du måste se till att du hakar fast den den 14 maj.

Ytterligare nio indiespel kommer också att finnas gratis från torsdagen den 25 mars, inklusive fyra för PSVR- headsetet. Du kan se listan nedan. De kommer alla att vara tillgängliga fram till 22 april.

Abzû

Gå in i Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

Vittnet

Astro Bot Rescue Mission

Mossa

Thumper (körs även på PS4 / PS5 utan PSVR)

Paper Beast

Om du ännu inte har tagit din kopia av Ratchet & Clank (en av de bästa plattformsspelarna på PlayStation, enligt vår mening), se till att du gör det i slutet av mars. Det kostnadsfria erbjudandet upphör att gälla den 31 mars.

Skriva av Rik Henderson.