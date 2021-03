Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Nomineringarna till British Academy Games Awards 2021 har tillkännagivits och The Last of Us Part II har slagit rekord genom att presenteras i 13 av de 17 kategorierna.

Det finns också några överraskningar, inte minst att den mycket skadade Cyberpunk 2077 har fått fyra nomineringar.

PlayStation kommer dock att bli spännande eftersom det potentiellt kan svepa brädet när BAFTA-ceremonin hålls torsdagen den 25 mars. Förutom LOU2 har andra PS4- och PS5-exklusiva uppnått flera nomineringar.

Ghost of Tsushima är nummer två på överlistan med 10 nomineringar. Marvels Spider-Man: Miles Morales fängde sju. Dreams har fem, medan Sackboy: A Big Adventure får fyra.

Topp PS4-spel 2021: Bästa PlayStation 4 och PS4 Pro-spel som alla spelare måste äga Förbi Rik Henderson · 2 Mars 2021

Nintendos Animal Crossing: New Horizons är i stort sett det enda undantaget högre upp i listan. Det fick totalt fem nomineringar.

Du kan se hela nomineringslistan nedan. Du kommer att kunna se BAFTA Games Awards 2021 live online via en 90-minuters liveström.

DÖMME EVIGT

FINAL FANTASY VII REMAKE

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

ORI OCH WISPS VILJOR

SPIRITFARER

DEN SISTA AV OSS DEL II

CYBERPUNK 2077

DRÖMMAR

GUSSA AV TSUSHIMA

HADES

HALVLIVET: ALYX

DEN SISTA AV OSS DEL II

ASTROS LEKRUM

GUSSA AV TSUSHIMA

HADES

HALVLIVET: ALYX

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

DEN SISTA AV OSS DEL II

Djurkorsning: NYA HORISONER

GUSSA AV TSUSHIMA

HADES

HALVLIVET: ALYX

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

DEN SISTA AV OSS DEL II

DRÖMMAR

F1 2020

HÖSTGÅNGAR

RÖKI

SACKBOY: EN STOR ÄVENTYR

DEN SISTA CAMPFIRE

AIRBORNE KUNGARIKET

HAVETS SAMTAL

KADAVER

FACTORIO

RÖKI

FALKONEREN

DESTINY 2: BEYOND LIGHT

DRÖMMAR

HÖSTGÅNGAR

FORTNITE

INGEN MANS Himmel

Tjuvar

Djurkorsning: NYA HORISONER

ASTROS LEKRUM

DRÖMMAR

HÖSTGÅNGAR

MINECRAFT DUNGEONS

SACKBOY: EN STOR ÄVENTYR

Djurkorsning: NYA HORISONER

INNAN JAG GLÖMMER

DRÖMMAR

SPIRITFARER

BERÄTTA VARFÖR

DEN SISTA AV OSS DEL II

Djurkorsning: NYA HORISONER

ASTROS LEKRUM

GUSSA AV TSUSHIMA

HADES

HALVLIVET: ALYX

DEN SISTA AV OSS DEL II

Djurkorsning: NYA HORISONER

DEEP ROCK GALACTIC

HÖSTGÅNGAR

GUSSA AV TSUSHIMA

SACKBOY: EN STOR ÄVENTYR

VALORANT

GUSSA AV TSUSHIMA

HADES

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

ORI OCH WISPS VILJOR

SACKBOY: EN STOR ÄVENTYR

DEN SISTA AV OSS DEL II

ASSASSINS CREED VALHALLA

CYBERPUNK 2077

GUSSA AV TSUSHIMA

HADES

KENTUCKY ROUTE ZERO: TV EDITION

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

KADAVER

HÖSTGÅNGAR

GUSSA AV TSUSHIMA

HADES

KENTUCKY ROUTE ZERO: TV EDITION

SPIRITFARER

ASHLEY JOHNSON som Ellie i The Last of Us Part II

CHERAMI LEIGH som Female V i Cyberpunk 2077

CODY CHRISTIAN som molnstrid i Final Fantasy VII Remake

DAISUKE TSUJI som Jin Sakai i Ghost of Tsushima

LAURA BAILEY som Abby i The Last of Us Part II

NADJI JETER som Miles Morales i Marvels Spider-Man: Miles Morales

CARLA TASSARA som Judy Alvarez i Cyberpunk 2077

JEFFREY PIERCE som Tommy i The Last of Us Part II

LOGAN CUNNINGHAM som Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon och Storyteller i Hades

PATRICK GALLAGHER som Khotun Khan i Ghost of Tsushima

SHANNON WOODWARD som Dina i The Last of Us del II

TROY BAKER som Joel i The Last of Us Part II

DEMONS SJÄLAR

DÖMME EVIGT

DRÖMMAR

FLYGSIMULATOR

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

DEN SISTA AV OSS DEL II

Djurkorsning: NYA HORISONER

TILLKALDNING: WARZONE

GUSSA AV TSUSHIMA

HADES

DEN SISTA AV OSS DEL II

VALORANT

Skriva av Rik Henderson.