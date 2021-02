Sony lovar fler PS5-aktier under andra halvåret 2021

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Den som försöker köpa en PlayStation 5 just nu (eller under de senaste månaderna) vet väl hur tunt på marken beståndet fortsätter att vara i alla territorier - dagarna att kunna vandra online och enkelt kolla in med en konsol verkar långt, långt borta fortfarande.

PlayStation-storchef Jim Ryan har gjort intervjuomgångar den här veckan, inte minst för att uppmärksamma Sonys fortsatta engagemang för PSVR och förekomsten av ett kommande headset för PS5, som kommer att ske 2022.

Han har dock ställts några uppenbara frågor om aktiebristen, och hans svar har blandade välsignelser att erbjuda. Å ena sidan är han tydlig att den globala bristen på halvledare gör att saker och ting inte blir mycket lättare när det gäller att producera fler konsoler.

Det låter inte så lovande, men han har också varit tydlig att säga att det kommer att finnas mer lager under hela året, och andra hälften av 2021 borde vara en lättare plats för konsumenterna eftersom efterfrågan långsamt men säkert börjar tillgodoses.

Den saftigaste biten kommer från hans chatt med Financial Times : "Det kommer att bli bättre varje månad under 2021. Tempoet för förbättringen i försörjningskedjan kommer att samlas under hela året, så när vi kommer till andra halvåret av [2021] kommer du att se riktigt anständiga siffror. "

Det är mer spännande och borde förhoppningsvis innebära att fler får en chans att säkra det vi tycker är en riktigt utmärkt ny konsol för första gången.

Skriva av Max Freeman-Mills.