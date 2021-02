Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Nioh Collection är nu tillgänglig för PlayStation 5 . Den innehåller omgjorda versioner av de fantastiska Team Ninja action-RPG, Nioh och Nioh 2.

Du får också all DLC inkluderad och möjligheten att spela den i 4K eller 120fps. Kort sagt, det här är de bästa versionerna av båda spelen än.

Men vad händer om du redan har spara spel från PS4-utgåvorna och vill fortsätta istället för att börja om? Du kan också göra det.

Utvecklaren har lagt till en spara filöverföringsfunktion till Nioh och Nioh 2 på PS5. Huzzah!

Så här använder du det.

- På PS4-versionen av båda spelen, gå till "System Menu" och bläddra ner till "Cross Save Management". Klicka nu på "Ladda upp spara data till molnlagring".

- Välj den spara fil du vill överföra och ladda upp den.

- På PS5-versionen, gå till samma "System Menu" och välj "Cross Save Management" igen. Klicka nu på "Ladda ner spara data från molnlagring".

- Du bör se filen du laddade upp på PS4, välja den och välja destination. Jobbet färdig.

Obs! Eftersom du bara kan utföra detta på ett sparat spel åt gången måste du upprepa det om du vill överföra flera sparningar. Du måste också vara inloggad på samma PSN-konto på båda konsolerna.

Du kan också ta reda på mer på Team Ninjas Twitter-flöde .

Förutom samlingen kan du köpa Nioh Remastered - The Complete Edition och Nioh 2 Remastered - The Complete Edition separat via den digitala PlayStation Store.

PS4-ägare kan också men The Complete Edition-versioner av båda spelen med alla DLC ingår. De har dock inte gjorts om, naturligtvis.

