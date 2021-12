Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - PlayStation 5 har varit ute i över ett år nu, och det är fortfarande lika svårt att hitta i butikerna som något du kan nämna, sådan har dess popularitet varit.

Det är lätt att förstå varför. Den är strålande i sitt skyskrapautseende och stoltserar med sann teknik på nästa nivå; men vad exakt kan du göra med det förutom att spela spel?

Vi har sammanställt en praktisk guide för alla som nyligen har köpt en PS5 eller PS5 Digital Edition, eller hittar en under granen. Här är de bästa tipsen och tricken vi har hittat.

Om du redan äger en PlayStation 4 och vill ställa in din PS5 med befintliga inställningar och installerade spel, kan du överföra filer från din PS4 till den nya PS5 via ditt lokala nätverk.

Du behöver den senaste systemmjukvaran på båda konsolerna, så se till att de uppdateras först. Du måste också se till att dina troféer är synkroniserade (genom att trycka på alternativ när du tittar på dina troféer och välja Synkronisera med PlayStation Network).

Du måste nu ställa in båda konsolerna för överföringen. Du kan antingen göra detta genom att ansluta dem både via Wi-Fi till din hemrouter eller via LAN-kablar. Det senare är definitivt snabbare.

Om du bara har en LAN-kabel, se till att båda konsolerna är anslutna via Wi-Fi till routern och anslut sedan LAN-kabeln till varje konsols Ethernet-port.

När du är ansluten slår du på båda och går till inställningarna för din PS5. Klicka på System, sedan Systemprogramvara och välj Dataöverföring. Tryck på Fortsätt.

Din PS4 bör visas på nästa skärm. Välj den och så snart Prepare for Data Transfer visas, tryck och håll in strömknappen på din PS4 tills du hör ett pip.

Du kan sedan välja allt innehåll du vill överföra och välja Star Transfer.

Det här kan tyckas vara ett konstigt tips, men om du står den vanliga PlayStation 5 på sin ände – något som den helt klart är bäst designad för – går inte en skiva in i enheten i den mest naturliga riktningen.

Istället måste du vända dig mot toppen av Blu-ray eller spelet åt vänster och mot köttet på själva konsolen. Vissa kanske säger att det är uppenbart, men det var inte för oss första gången.

Om du har din PS5 liggande horisontellt är det mycket mer meningsfullt eftersom skivan sätts in åt rätt håll (med skivfacket längst ner på konsolen). Det är naturligtvis också irrelevant för Digital Edition-ägare.

PS5 stöder inte Dolby Atmos, som sådan, men kan mata ut bitströmsljud över HDMI för DVD-skivor, Blu-rays och 4K Blu-rays, så att din AV-receiver, surroundsystem eller soundbar kan avkoda själva signalen. Det enda problemet är att du måste välja alternativet manuellt, och det är inte tillgängligt i de vanliga PS5-inställningarna.

I grund och botten kan du bara göra det när en skiva är isatt och körs. När den når huvudskivans meny - för filmen eller tv-programmet - tryck på knappen Alternativ och du bör se några popup-fönster längst ner på skärmen.

Välj hamburgerikonen (de tre prickarna) och sedan Inställningar i nästa meny som dyker upp. Välj Ljudformat och sedan Bitstream. Använd nu cirkelknappen på kontrollen (eller bakåtknappen på Media Remote) ett par gånger för att komma tillbaka till filmmenyn.

PlayStation 5 har sin egen valfria Media Remote för att styra streamingappar och 4K Blu-ray-uppspelning.

Bluetooth-enheten är lätt att para ihop med konsolen, du behöver bara gå till "Inställningar", sedan "Tillbehör", scrolla ner till "Media Remote" och tryck på "Set up Media Remote".

En guide guidar dig genom stegen, men för att sätta fjärrkontrollen i parningsläge håller du bara ner PlayStation och alternativknapparna i några sekunder. Fjärrkontrollen kan även ställas in för att styra din TV och, som i vårt fall, ett ljudsystem.

I början av PS5 var det förvånansvärt krångligt att se till att du spelade nästa generations version av ett spel, där båda versionerna var nedladdningsbara. Detta har tack och lov åtgärdats av mjukvaruuppdateringar - du kommer nu att se en logotyp bredvid spelet på din startskärm som låter dig veta vilken version det är.

Om du av misstag har fått PS4-versionen installerad kan du bara gå till ditt bibliotek och ladda ner PS5-alternativet istället. Sony har också sett till att när du köper ett spel kommer det att vara nästa generations version som laddas ned automatiskt, vilket är användbart.

Om du redan har ett anständigt bibliotek med PS4-spel tilldelat ditt PlayStation-konto, eller har laddat ner flera av PS Plus Collection, men bara vill se vilka spel du äger som är inbyggda PS5-titlar, kan du filtrera listan.

Gå till spelbiblioteksikonen i den övre raden på startskärmen och klicka på filterknappen på vänster sida (har en nedåtgående runda på den). Välj Plattform och markera sedan PS5. Ditt bibliotek kommer nu bara att visa PS5-spel. Du kan göra samma sak för andra plattformar.

Efter månader av väntan aktiverade Sony PS5:s förmåga att acceptera en extra intern SSD för att få mer lagringsutrymme för dina spel och applikationer. Processen är egentligen ganska enkel, men du kan hitta en fullständig guide om hur du gör det här .

Utöver det har vi också en noggrant kurerad lista över de bästa interna PS5 SSD-alternativen som du kan plocka upp , så att du kan se till att du inte blir lurad av en överprissatt enhet.

När du har en extern enhet inkopplad och aktiv kan du flytta PS4-spel och appar från den interna enheten till den externa.

Gå först till Inställningar, scrolla ned och klicka på Lagring. Klicka sedan på Console Storage. Gå över till spel- och apptaggen och klicka på den.

Välj Item You Can Move-taggen högst upp på nästa sida, klicka på något av spelen du vill överföra och tryck sedan på Flytta.

Det är möjligt att ställa in föräldrakontroll för alla barn som ska använda PlayStation 5. Dessa inkluderar åldersbegränsningar för innehåll, möjligheten att spåra och begränsa speltid, sätta utgiftsgränser för en delad plånbok och begränsning av kommunikationsfunktioner.

Du kan antingen ställa in dem på själva konsolen, eller via en intern webbläsare på PC, Mac eller mobil. För det senare, gå till din kontohanteringssida på Sonys webbplats . Klicka sedan på Familjehantering. Du kan ställa in alla föräldrakontroller för varje barns PlayStation-konto därifrån.

Alternativt kan du ställa in dem från PS5:s egen inställningsmeny. Gå till Inställningar, scrolla ner till Familj och föräldrakontroll. Sedan hittar du föräldrakontrollerna i familjehantering.

I PS5-menyn kan du ändra var och en av kontrollerna individuellt eller välja en förinställd begränsningsnivå mellan barn, tidiga tonåringar eller sena tonåringar eller äldre.

Vi kommer att fortsätta att lägga till nya tips och tricks regelbundet. Kom tillbaka för att se efter mer med tiden.