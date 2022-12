Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - PlayStation Plus är Sonys månatliga prenumerationstjänst som krävs för onlinespel på PlayStation 4 och PS5-konsolerna.

Den är uppdelad i tre nivåer, där Essential-planen erbjuder en handfull gratis spel varje månad samt stora rabatter på spel som köps via PlayStation Store.

Två ytterligare nivåer - Extra och Premium - finns också tillgängliga. De innehåller ytterligare tillgång till 100-tals PS4- och PS5-spel (liknande Xbox Game Pass) samt klassiska spel från hela PlayStation-historien.

Här är allt du behöver veta om PS Plus, inklusive hur mycket varje nivå kostar och alla fördelar.

ekorre _widget_12855000

Vad är PS Plus?

PlayStation Plus är en månadsabonnemangstjänst som möjliggör flerspelarspel online för PS4- och PS5-spel.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Det krävs för att spela de allra flesta spel online - endast vissa gratis spel är undantagna.

Det började för många år sedan när tjänsten först lanserades för PlayStation 3. Den fanns även tillgänglig för PS Vita-användare, men båda konsolerna har sedan länge inte längre tillverkats och PS Plus är inte längre aktivt på någon av dem.

Förutom onlinespel ingår molnlagring för sparade spel, rabatter, tillgång till tidiga testversioner av spel och några andra fördelar.

Det finns tre olika nivåer - Essential, Extra och Premium - där varje nivå innehåller allt mer imponerande tillägg. Du kan läsa mer om dem nedan.

Vad är PS Plus Extra/Premium och finns de tillgängliga nu?

PS Plus är tillgängligt i Japan och många andra asiatiska länder samt i Amerika, Storbritannien och Europa och har nyligen delats upp i tre olika nivåer: PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra och PlayStation Plus Premium.

PS Plus Essential erbjuder samma fördelar som den tidigare standardtjänsten PS Plus, medan Extra och Premium ger 100-tals gratis spel som antingen levereras via molnet (ersätter PS Now) eller kan laddas ner.

Hur mycket kostar PlayStation Plus?

PlayStation Plus börjar kosta 6,99 £ / 9,99 $ / 8,99 € per månad, men eftersom du får fler förmåner med varje högre nivå ökar priset. Här är priserna för de tre olika alternativen.

PS Plus Essential

Standardnivån av PS Plus kan betalas månadsvis, kvartalsvis eller årligen.

Månadsmedlemskap kostar 6,99 £ / 9,99 $ / 8,99 €. Det kostar 19,99 £ / 24,99 $ / 24,99 € / 24,99 € för 3 månader, eller så kan du betala för 12 månader i förväg för 49,99 £ / 59,99 $ / 59,99 € / 59,99 €.

Du kan registrera dig för PS Plus Essential antingen via din konsol eller via PlayStation Store online. Fysiska kuponger har upphört.

PS Plus Extra

PS Plus Extra är nu tillgängligt på flera platser (se regioninformation ovan). Den innehåller alla fördelar med standardplanen plus tillgång till en katalog med upp till 400 PS4- och PS5-spel som du kan spela utan extra kostnad.

Priset är 10,99 £ / 14,99 $ / 13,99 € per månad, 31,99 £ / 39,99 $ / 39,99 € för tre månader eller 83,99 £ / 99,99 $ / 99,99 € / 99,99 € om du betalar årligen.

PS Plus Premium

Den högsta nivån, PS Plus Premium, innehåller alla fördelar från Essential och Extra och lägger till upp till 340 ytterligare spel från PS3-, PS2- och PSP-katalogen och till och med ursprungliga PlayStation-spel - ofta via molnströmning. Det finns också tidsbegränsade provversioner i denna nivå.

Det kostar 13,49 £ / 17,99 $ / 16,99 € per månad, 39,99 £ / 49,99 $ / 49,99 € / 49,99 € för tre månader eller 99,99 £ / 119,99 $ / 119,99 € / 119,99 € om du betalar årligen.

PS Plus Deluxe

En ytterligare nivå är tillgänglig på marknader som inte erbjuder molnspel som ett alternativ till Premium. PS Plus Deluxe är billigare än Premium - du bör kontrollera din regionala PlayStation Store för att se vad priserna är, i förekommande fall.

Vad ingår i PS Plus-medlemskapet?

Det finns ett antal fördelar med PS Plus-medlemskap. Du kan läsa om varje slag.

Online-spel

En PlayStation Plus-nivå är ett krav för att PS4- och PS5-spelare ska kunna spela mot varandra online. Endast vissa gratis spel är undantagna - de allra flesta ger dig bara tillgång till flerspelarspel online om du har en aktiv PS Plus-prenumeration.

Gratis spel

Varje månad finns det två eller tre PS4/PS5-spel som du kan ladda ner och spela utan extra kostnad. Du får behålla dem så länge du är PS Plus-medlem. Du kan se de senaste gratis spelen här.

Exklusiva rabatter

PS Plus-medlemmar får exklusiva rabatter på många digitala nedladdningsbara spel i PlayStation Store. Traditionellt finns det också extra rabatter för medlemmar på försäljningsspel under större försäljningsperioder.