(Pocket-lint) - Nvidia har förbättrat upplösningen för sin GeForce Now RTX 3080-nivå när den körs i webbläsaren Chrome.

Medlemmar på den högsta prenumerationsplanen kan nu strömma i upp till 1600p och 120fps när de spelar spel via Chrome. Detsamma gäller för flera spelcentrerade Chromebooks som lanserades under veckan - Acer Chromebook 516 GE, Asus Chromebook Vibe CX55 Flip och Lenovo Ideapad Gaming Chromebook.

Chromebooks utnyttjar upplösnings- och uppdateringsfrekvensökningen på bästa sätt tack vare sina lämpligt utrustade skärmar. De har också Wi-Fi 6E-teknik ombord, så de kan strömma den förbättrade visuella bilden trådlöst utan problem.

En Chrome-browser var tidigare begränsad till 1440p-streaming när man spelade GeForce Now, även för RTX 3080-medlemmar.

Nvidias molnspelplattform har tre nivåer av medlemskap - gratis, prioritet och det tidigare nämnda RTX 3080.

Den kostnadsfria planen ger dig en timmes speltid åt gången på en "grundläggande" spelrigg. Prioritet höjer det till sex timmar på en RTX-uppställning med en maximal utdata på 1080p 60fps - det kostar 8,99 pund / 8,99 dollar / 9,99 euro per månad.

RTX 3080-nivån är betydligt dyrare, 17,99 pund / 19,99 euro / 19,99 euro per månad, men kör spel på en PC-rigg med RTX 3080-grafik (därav namnet), ger dig åtta timmars speltid per session och förbättrad grafik och bildfrekvens. Du kan faktiskt få upp till 4K HDR med planen när du spelar via en Nvidia Shield TV-enhet.

Alla spel som spelas på GeForce Now är dina egna, eftersom det ger tillgång till mer än 1 400 titlar som finns tillgängliga på Steam, Epic Games Store, GOG och andra digitala butiksfronter. Många spel som är gratis att spela är också inkluderade.

