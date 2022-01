Hur man spelar Fortnite på iPhone och iPad

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Fortnite hämtades från Apple App Store för nästan ett och ett halvt år sedan och sedan dess har iPhone- och iPad-användare inte kunnat installera det.

De som redan hade laddat ner den blev också kvar efter att Chapter 2 Säsong 4 lanserades.

Android-användare har kunnat installera Fortnite-appen på sina mobila enheter genom att ladda den från Epic Games-appen – och därmed kringgå Google Play Store – men Apple-enhetsägare har ingen sådan tillflyktsort.

Tills nu.

En beröringsvänlig, mobil version av Fortnite är på väg via Nvidias molnspeltjänst GeForce Now . En tidsbegränsad stängd beta kommer snart att lanseras och du kan förregistrera dig för att spela den här .

Här är vad du behöver för att få den att fungera när den kommer.

En beröringsvänlig version av Fortnite kommer snart att lanseras i sluten betaform på GeForce Now. Det betyder att det kommer att kunna spelas på Android-enheter via den inbyggda GeForce Now-appen (om du inte vill sidladda själva spelet) och på iPhone och iPad via en Safari-lösning.

Så här installerar du GeForce Now på din iOS- eller iPadOS-enhet:

- Öppna först Safari på din iPhone eller iPad, gå till play.geforcenow.com .

- Titta längst ner på skärmen (på iPhone) eller uppe till höger (på iPad) för att se dela-knappen. Tryck på den.

- I delningsmenyn, scrolla ner till "Lägg till på startskärmen" och tryck på den.

- Tryck på "Lägg till".

- Detta kommer att lägga till en appikon på din enhet, som du kan flytta vart du vill.

- Tryck på den nya GeForce Now-ikonen så kommer du att presenteras för GeForce Now-villkoren. Håller med dem.

- Logga in eller registrera dig för ett GeForce Now-konto via användarikonen i det övre högra hörnet. Logga in.

- Du kan nu behöva synkronisera din Steam och, viktigast av allt för Fortnite, ett Epid Games Store-konto via inställningsmenyn.

GeForce Now är Nvidias molnspeltjänst som är tillgänglig på flera enheter, inklusive mobil, PC, Mac, Chromebook, Nvidia Shield TV och flera smarta TV-apparater.

Det är en betald medlemstjänst, även om det också finns ett gratis alternativ. Gratis medlemskap är dock begränsat, du kan bara spela upp till en timme åt gången innan du måste logga ut och logga in igen. Den spelar också spel på en grundläggande PC-spelrigg vid källan, och du kan behöva vänta på åtkomst.

Prioritetsmedlemskap kostar £8,99 / $8,99 / €9,99 per månad och ger dig en förbättrad upplevelse. Datorn har ett RTX-grafikkort, kapabelt för ray tracing, med upp till 1080p 60fps spel. Det förlänger också spelgränsen till sex timmar.

Äntligen finns en RTX 3080-medlemskapsplan också tillgänglig, som erbjuder den allra bästa grafiken för upp till 1440p vid 120fps, plus upp till åtta timmars speltid. Men den kommer också med en premiumprislapp, på £89,99 / $99,99 / €99,99 för ett 6-månaders abonnemang.

Förutom Fortnite stöder GeForce Now en ständigt ökande katalog av spel. Till skillnad från andra molnspeltjänster länkar du det dock till ett vanligt Steam, Epic Games Store eller annat digitalt PC-butikskonto och kan spela de spel du har köpt på dem. Många gratisspel finns också tillgängliga.

Du kan ta reda på mer om molnspeltjänsten i vår praktiska funktion här: Vad är Nvidia GeForce Now, är det gratis och vilka enheter fungerar det med?

Skriva av Rik Henderson.