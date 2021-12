Nvidia vill testa ditt mål för en chans att vinna stora priser

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sedan ett tag tillbaka har Nvidia drivit budskapet att "frames vinner spel" med tanken att högre FPS är lika med fler vinster för spelaren.

Med rätt utrustning, inklusive ett förstklassigt grafikkort (naturligtvis) och en spelmonitor med snabb uppdateringshastighet , kan spelare få fördelen över konkurrenterna och vinna oftare.

Nyligen har spelteknikjätten också drivit tanken att systemlatens också kan ha stor inverkan. Latens orsakad av ditt system, din bildskärm och din kringutrustning kan alla lägga till en dålig upplevelse och en som kan vara anledningen till att du inte vinner och missar de skotten du trodde att du borde ha fått.

Latens är den tid det tar för dina musklick att visas som handlingar i spelet (t.ex. att avfyra en pistol). Flera saker kan negativt påverka den tid det tar att hända och en dålig lyhördhet kan verkligen förstöra ditt roliga.

Nvidia Reflex har varit ett sätt som Nvidia har hjälpt spelare att ta itu med det här problemet, men nu vill det visa dig precis vilken skillnad latens kan ha på ditt spelande. Om du engagerar dig kan du ha en chans att vinna några ganska tunga spelpriser inklusive grafikkort, monitorer med hög uppdateringsfrekvens och mer!

Från den 14 december under en vecka är KovaaKs Aim Trainer gratis att spela. Starta det spelet och du hittar ett Nvidia Experiments-alternativ begravt i inställningarna där. Hoppa in i det och du kan sedan prova läget för att känna hur latens känns och vilken inverkan det har på dina färdigheter. Du behöver en GPU i GeForce 900-serien eller senare för att delta men du kommer att kunna jämföra dina poäng med influencers och andra på topplistorna.

Detta experiment tvingar in vissa nivåer av latens i spelet för att visa dig hur stor inverkan det har. Prova ditt mål under de olika lägena och se hur du gör mål. Skicka sedan in dina poäng. Bara att delta ger dig chansen att vinna ett av priserna, så det är värt att göra det bara för det.

Ladda ner och starta KovaaKs Aim Trainer från Steam. När du har startat bör du se "Nvidia-experiment" på huvudmenyn i mitten av skärmen. Klicka på det och skapa och logga in på ditt Meta-konto.

Du kan sedan prova lägena Latency Flicking och Latency Frenzy för att testa ditt mål och försöka få en hög poäng. Du behöver dock ingen hög poäng för att ha en chans att vinna och 27 personer kommer att väljas ut slumpmässigt för att vinna ett pris.