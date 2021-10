Xbox Series X/S -ägare kan spela PC -spel via GeForce Now

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Xbox Series X/S och Xbox One -ägare kommer att kunna spela PC -spel via Nvidias GeForce Now -molnspelplattform från senare idag.

En uppdatering av webbläsarversionen av GeForce Now innebär att den fungerar med Microsoft Edge -webbläsaren för Xbox . Så logga in på ditt Nvidia -konto så kan du spela spel från dina Steam-, Uplay-, Epic Games Story- eller GOG -bibliotek.

Vi har inte lyckats prova det än, men har hört att det är lite jobbigt att komma igång och det finns några mindre begränsningar. Vi har dock spelat Stadia -spel via webbläsaren den senaste tiden, så förvänta dig att det blir en liknande upplevelse.

Ett tips är att gå in i visningsinställningarna på din Xbox, klicka på "video fidelity & overscan" och avmarkera "appar kan lägga till en kant". På så sätt kommer ett molnspel att köras utan svarta gränser.

Betauppdateringen för GeForce Now kommer strax efter att Nvidia lanserade en ny nivå för sin molntjänst . Den nya RTX 3080 -nivån är ganska dyr - till £ 89,99 / $ 99,99 / € 99,99 för 6 månaders åtkomst, men du får spela spel på hårdvara än mycket större än möjligheterna i en Xbox Series X.

Inte alla PC -spel är tillgängliga på GeForce Now, men det har över 1000 tillgängliga med fler tillagda hela tiden. Och du kan ansluta en mus och ett tangentbord till din Xbox för att spela titlar som inte har vanliga spelkontroller.

Xbox själv kommer också att lägga till PC -spel till sin egen Cloud Gaming -tjänst snart också. Xbox -konsolägare på Insider -programmet kan redan testa plattformen på sina maskiner.