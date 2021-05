Nvidia på RTX-aktieemissioner: "Efterfrågan har varit utan motstycke"

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Den pågående pandemin har tydligt påverkat alla våra liv, vissa mycket mer än andra. Det fortsätter också att påverka teknikvärlden, med spelindustrin bara en som har drabbats av globala brister i halvledare.

Sony kan inte göra tillräckligt med PlayStation 5-konsoler för att möta efterfrågan, detsamma gäller för Microsoft och Xbox Series X och S. Sedan, i PC-spelområdet är Nvidia . De senaste 30-serien grafikkort visar sig vara lika svårfångade - de säljs nästan omedelbart varje gång de slår in på nätbutiker.

Pocket-lint talade med Nvdias chef för europeisk konsument-PR, Ben Barraondo, för att ta reda på varför det har visat sig vara fallet: "När vi tittar på vilken inverkan pandemin har haft på tekniken i allmänhet, skulle jag säga att den mest uppenbara effekten är det accelererar vad folk gör. Det accelererade vissa köpvanor, "förklarade han för oss för det senaste avsnittet av Pocket-lint Podcast .

"Jag tror verkligen att spel är en av de där människor investerar mer i sina spelutrustningar än någonsin tidigare.

"På grund av detta gör människor faktiskt några saker. En, det betyder att det viktigaste chipet inuti en dator har blivit GPU. Och två betyder det att människor spenderar mer på sin rigg, oavsett om det är avancerade komponenter eller en lite högre bärbar dator.

"Så när vi tittar på efterfrågan och hur många GPU: er vi har sålt, skulle jag säga att efterfrågan har varit 100 procent utan motstycke."

Även utan pandemin har försäljningen av Nvdia-kort ökat, särskilt tack vare RTX-serien, med strålspårning, DLSS och andra innovativa tekniker som andra (och konsoler) nu börjar komma ikapp.

Topp PS4-spel 2021: Bästa PlayStation 4 och PS4 Pro-spel som alla spelare måste äga Förbi Rik Henderson · 17 April 2021 Vi har sammanställt en lista över spel som är väl värda att lägga till i ditt bibliotek, med många fina tillgängliga också.

"Vi har försökt vårt bästa för att få mer och mer lager i e-handlare. Men när du jämför det med tidigare generationer har vi sålt mer än någonsin tidigare", tillade han.

"Aktien kommer dit, men i slutändan flyttar människor nu till en ny del av vad som är viktigt för dem när det gäller teknik. Och saker som bärbara datorer, spel-datorer är extremt viktiga för många nu. Det är vad du är ser den stora ökningen från. "

Du kan höra hela intervjun i Pocket-lint Podcast , där vi också diskuterar bildhastigheter och deras betydelse för alla former av spel, plus molnspel och GeForce Now.

Skriva av Rik Henderson.