Vad är ray tracing och vilken hårdvara och spel stöder det?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om du är en spelare så är chansen stor att du har hört talas om ray tracing, men du kanske inte vet exakt vad det betyder eller varför det är en stor sak. Vi är här för att hjälpa dig ta reda på det.

Nvidia har drivit på ray tracing sedan det först tillkännagav sina RTX 20-series grafikkort 2018, men ray tracing är mycket mer än bara ett marknadsföringsknep för att hjälpa till att sälja grafikkort för avancerade speldatorer och hårdvara.

Det är en utvecklande teknologi för att förbättra spelets visuella egenskaper som resulterar i en mycket mer uppslukande, iögonfallande och visuellt tilltalande spelupplevelse.

Strålspårning är faktiskt inget nytt. Det har funnits i flera år nu, men det är först nyligen som PC-hårdvara och teknik har kommit till en punkt där ray tracing kan implementeras på ett sätt där det kan göra en verklig skillnad för dina spel. I realtid.

I sin enklaste form är ray tracing ett system som används för att förbättra belysningen i spel. Detta görs på en mängd olika sätt. Den används i allt från reflektioner till skuggor både i spelmiljön och på föremål i den. Detta inkluderar saker som atmosfäriska effekter, reflektioner på ytor (vatten, metall, glas) och till och med diffus belysning.

Diffus belysning är särskilt intressant eftersom det inkluderar ljus som studsar bort från ytor och reflekteras på andra. Detta är i själva verket en indirekt ljuskälla som sedan hjälper till att skapa en mer realistisk upplevelse. Föreställ dig hur solljuset faller in i ett rum, sedan studsar mot väggar och golv och naturligtvis gör hela rummet ljusare. Det är en del av hur strålspårning fungerar.

När strålspårning är fullt implementerad kommer du ofta inte ens att märka vad som händer om du inte är riktigt uppmärksam eftersom det är en del av hela bilden av en grafiskt fantastisk miljö. Det är först när du ser en sida vid sida-jämförelse av spelen med ray tracing på och av som du kommer att se vilken skillnad det kan göra.

Med de senaste och bästa Nvidia-grafikprocessorerna sker allt detta i realtid. Detta hjälper till att generera "högupplösta realtidsreflektioner som reflekterar detaljer framför, bakom, ovanför och under spelaren eller kameran; detaljer som spelaren inte kunde se med tidigare tekniker."

Förutom att reflektera ljus, skuggor och miljöhöjdpunkter, kan strålspårningssystemet också lägga till imponerande visuella effekter till karaktärer i spelet och till och med föremålen de bär på.

Tänk på reflektionerna av ett svärds blad eller spelarens metallrustning som visar omgivningen med en spegelliknande effekt, men realistiskt reflekterad och i realtid - förändras när karaktären rör sig och passerar genom spelvärlden.

Denna demo skapad i Unreal-motorn visar många av nästa generations renderingsfunktioner som är möjliga med tekniken. Effekterna i denna demo inkluderar:

Texturerat områdesljus

Strålspårade område ljusa skuggor

Strålspårade reflektioner

Strålspårad omgivande ocklusion

Filmiskt skärpedjup (DOF)

Nvidia GameWorks ray tracing denoising

Genom att använda denna nya teknik för att rendera belysning och skapa visuella bilder kan utvecklare skapa överrealistiska spelupplevelser.

Det kommer säkert att bli intressant att se hur denna teknik utvecklas inom en snar framtid. Vi har redan fått ett smakprov på hur framtidens spel kan se ut och ray tracing är ännu en språngbräda i rätt riktning.

När ray tracing först tillkännagavs var det bara öppet för spelare med de senaste Nvidia-grafikkorten i sina spelmaskiner. Endastkorten i RTX 20-serien kunde stödja ray tracing och DLSS. Även om den listan inkluderade Nvidia Geforce RTX 2060/2070/2080 och 2080Ti, var den knappast en omfattande sådan.

Dessa grafikkort är också dyra och sätter strålspårning utanför räckhåll för de flesta spelare såvida de inte var villiga att satsa på spjutspetsteknik.

Allt detta förändrades i april 2019 när företaget meddelade att äldre GPU:er skulle stödja ray tracing med de senaste spelfärdiga drivrutinerna.

För vissa innebär detta att strålspårning är aktiverat via mjukvarunivå DirectX Raytracing (DXR) snarare än på hårdvarunivå, men det ger fler användare tillgång till strålspårning. Du kan ta reda på mer om detta här .

Och så inkluderar den nuvarande listan över äldre grafikkort som kan ray-tracing:

GeForce GTX 1660 Ti

GeForce GTX 1660

Nvidia Titan Xp (2017)

Nvidia Titan X (2016)

GeForce GTX 1080 Ti

GeForce GTX 1080

GeForce GTX 1070 Ti

GeForce GTX 1070

GeForce GTX 1060 6GB

Det är inte bara speldatorer som stöder ray tracing heller, bärbara datorer med likvärdiga Pascal- och Turing-arkitektur GPU:er ingår också i listan. Det finns också en hel lista över bärbara speldatorer med RTX GPU:er som ingår som ett specifikationsalternativ. Den listan växer också hela tiden.

Strålspårning är inte heller begränsad till PC. Th e Xbox-serien X och PlayStation 5 sägs stödja Ray Tracing.

Allt som sagt, det är värt att notera att om du vill ha de bästa upplevelserna med strålspårning, så behöver du den bästa hårdvaran. Även om äldre grafikkort nu stöder ray tracing, kommer de att kämpa med prestanda. Gamla GTX GPU:er kan bara erbjuda grundläggande strålspårningseffekter med ett lågt antal strålar. Medan RTX-grafikprocessorer kan hantera mycket mer komplexa effekter med flera effekter som presenteras med ett högre antal strålar.

Strålspårning är också en grafiskt intensiv process. Med den påslagen och inställningarna maxade kan även de högst specificerade speldatorerna se en dipp i prestanda när det gäller bilder per sekund som visas på skärmen.

Du får en visuellt imponerande spelupplevelse, men det kommer inte nödvändigtvis att vara en supersmidig sådan. Nvidia visar till och med vilken effekt maximala inställningar kan ha i genomsnitt FPS vid olika upplösningar och även vid 1920 x 1080 är dessa siffror runt 30FPS på äldre GTX GPU:er. Så det är värt att stänka efter RTX-grafikkort om du har råd.

De nyare RTX 3000-seriens grafikkort ser anmärkningsvärda förbättringar i prestanda även när ray tracing är aktiverat.

Stöd för strålspårning beror mycket på att utvecklare implementerar effekterna och visuella förbättringar när de skapar sina spel.

Många av de huvudsakliga ray-spårade spelen är triple-A-titlar som också har dykt upp på konsolen men utan samma bild. Den ursprungliga listan över spel som stödde strålspårning var ganska kort, men den läggs hela tiden till.

Det hjälper att Nvidia och Intel har arbetat med att standardisera Vulkan API för att göra det lättare för spelutvecklare att lägga till stöd för ray-tracing till sina spel i framtiden. Detta kommer också att innebära att ray traced spel lättare borde ta sig till de nya konsolerna med samma stöd i framtiden.

Battlefield 2042 har alla bra saker från Nvidia - ray tracing, DLSS och Nvidia Reflex också. Så inte bara kommer spelet att fungera bra och se bra ut, om du har rätt hårdvara kommer du att kunna få konkurrensfördelar också.

Cyberpunk 2077 kan ha haft en tuff start och lite svår lansering, men om du har rätt hårdvara kan du dra nytta av de fantastiska ray-tracing-möjligheterna för några seriöst fantastiska vyer i Night City.

Fortnite har nu stöd för strålspårning tillsammans med DLSS för att hjälpa till med prestandaförbättringar. Detta innebär att Fortnite-spelare nu också kan njuta av strålspårade reflektioner, skuggor, global belysning och omgivande ocklusion.

Det stämmer, även Minecraft gör det bästa av förbättrad belysning tack vare Nvidias RTX-teknik. Det är förvånande vad uppdateringarna har gjort till spelet också.

År 3015 har mänskligheten koloniserat tusentals system i rymden. MechWarriors dominerar slagfälten och strålspårade bilder hjälper till att sälja historien och fördjupa dig i striden.

Även om den inte lanserades med stöd för strålspårning, uppdaterades Shadow of the Tomb Raider med förbättrad grafik kort efteråt. Förbättrade skuggor, diffus belysning och mer gav extra djup till ett redan vackert spel.

Battlefield V kan ha varit det första spelet till stöd ray tracing, men Metro Exodus var det första spelet att integrera realtid ray-spåras global belysning teknik. Detta innebar att spelet kunde använda mer realistisk indirekt spridd belysning samt justera i realtid när världsmiljön förändrades och dagen övergår till natt.

Call of Duty: Modern Warfare inkluderar "en episk omformning av den ikoniska Modern Warfare-serien från grunden" med ray tracing godhet som standard . Som sådant är det ett av de snyggaste COD-spelen hittills och en fantastisk visuell upplevelse att starta upp.

Kontroll är en annan stark favorit hos oss. Det är också ett av de bästa exemplen på Nvidias strålspårningsteknik i alla nya spel med massor av fantastiska visuella höjdpunkter tack vare stöd för strålspårning.

Det kan utspelas på 1980-talet, men det här spelet har lite futuristisk grafik med förbättringar av strålspårning. Att döda nazister kommer aldrig att ha sett så fantastiskt ut.

Ghostrunner är en fartfylld, våldsam singelspelare med en science fiction-känsla. Som du kan förvänta dig ser detta actionfyllda spel i cyberpunk-stil fantastiskt ut tack vare ray-tracing-förbättringen.

Vid sidan av ray-tracing-tekniken som används i nästa utgåva av Black Ops är användningen av DLSS för att ge förbättrade bildhastigheter och smidigare spel.

Call of Duty: Black Ops Cold War har också Nvidia Ansel som låter spelare också ta fantastiska högupplösta skärmdumpar.

Den senaste utgåvan av Watch Dogs kommer att innehålla strålspårning i realtid, vilket verkligen borde få London att se lite mer magnifik ut. Se bara till att ta in allt när du rusar runt på gatorna och försöker rädda huvudstaden och rekryterar din armé av hackare och motståndskämpar.

Nästa kapitel i World of Warcraft-sagan får också en strålspårad översyn. Betyder inte bara en tilltalande lansering för World of Warcraft-fans, utan också en vacker sådan.

Om du funderar på om ray tracing är något för dig och om du ska sprida ut på ett nytt grafikkort eller spelmaskin, så finns det goda nyheter eftersom listan över kommande PC-spel som kommer att stödja ray tracing är ganska fantastisk. Den listan innehåller följande:

Sparka in dörren, kasta en blixtbang och uppskatta den strålspårade belysningen när den exploderar och förblindar skurkarna. Ser ut att vara väldigt roligt. Ready or Not utlovar en autentisk upplevelse som kommer att förstärkas av den visuella tekniken här.

Den efterlängtade uppföljaren till 2004 års fantastiska Vampire: The Masquerade - The Bloodlines kan ha blivit försenad men lovar fortfarande stöd för strålspårning när den väl kommer. Detta borde verkligen bidra till att ge lite stämning till mörka gränder och miljöer fulla av vampyrer. Vi kan inte vänta med att sätta tänderna i denna!

Uppföljningen till en av de bästa zombie-shooters vi någonsin har spelat lovar att bli ännu bättre än originalet med tillägget av strålspårning och förbättrad bild också.