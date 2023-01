Få en första titt på Super Nintendo World på Universal Studios

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Besökarna på Universal Studios Hollywood har ett nytt land att se fram emot nästa månad - och här är en första titt på den nya Super Nintendo World.

Super Nintendo World är det första nya land som läggs till i Universal Studios Hollywoods nöjespark sedan The Wizarding World of Harry Potter kom 2016 och har redan mycket att leva upp till. Den är baserad på samma land som redan finns i Universal Studios Japan, och Attractions Magazine bjöds in för att ta en titt.

Det nya landskapet är faktiskt inte färdigställt ännu, men det måste ske mycket snart - innehavare av årskortet kommer enligt uppgift att få tidig tillgång i slutet av denna månad och andra besökare till nöjesparken kommer att kunna ta del av det från och med nästa månad. Men även om den ännu inte är klar ser den här saken redan ganska snygg ut.

Bland de många saker som gör att Super Nintendo World sticker ut är en ny AR-glasögonfunktion som kommer att ge besökarna en ny syn på sin omgivning. De nya AR-glasögonen uppges ha utvecklats internt på Universal, och själva åkturen innehåller också massor av teknologi - blandat med lite gammaldags analogt nöje.

"Det finns LED-skärmar, fysiska animationer, specialeffekter och AR-goggles", säger Jon Corfino, vice ordförande för Universal Creative, till tidningen. "Och hur du sömlöst blandar allt detta tillsammans för att få det att se ut som om allt försvinner och blir en sak är verkligen konsten i det hela. Det är väldigt häftigt. Du är med i spelet, vilket är ganska fantastiskt."

Allt det där låter ganska fantastiskt. Men egentligen hade de det när vi hörde att det finns ett warp pipe med ljus- och ljudeffekter som kickar igång det hela!

Skriva av Oliver Haslam.