Analytiker säger att du inte kan förvänta dig en Nintendo-konsol av nästa generation i år

(Pocket-lint) - Om du har väntat med att köpa en Nintendo Switch i hopp om att en ny konsol skulle tillkännages har en analytiker dåliga nyheter för dig.

Den ursprungliga Nintendo Switch må vara nästan sex år gammal, men det betyder inte att Nintendo är redo att kasta den på skrothögen. Nintendo Switch Lite och Nintendo Switch OLED har hållit saker och ting fräscha, men en analytiker är inte övertygad om att vi kommer att få se Nintendo ersätta Switch med en nästa generations produkt inom kort.

I en intervju med GamesIndustry.biz var Piers Harding-Rolls, forskningschef på Ampere Analysis, snabb med att påpeka att 2023 sannolikt inte kommer att bli ett stort år för Nintendos hårdvarufans. Istället får man se till 2024 för att få något nytt.

"Jag förväntar mig inte en Nintendo-konsol av nästa generation 2023: vi har 2024 i våra prognoser", sade Harding-Rolls innan han konstaterade att Switch-hårdvaran ändå kommer att sälja bra i år tack vare den kommande lanseringen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Även om Switch kanske fortfarande har lite liv i de gamla benen ännu, betyder det inte att Nintendo kan stå stilla. Avsaknaden av 4K-stöd fortsätter att vara ett problem för vissa, även om Switch fortfarande lyckas se ganska bra ut utan det.

När det gäller vad vi kan förvänta oss i år är det mycket logiskt att det talas om en specialutgåva av Switch vars lansering kommer att sammanfalla med det nya Zelda-spelet. Och Nintendo gillar ju att ha en koppling om det finns en chans att sälja fler konsoler i specialutgåvor tillsammans med sina största mjukvarusläpp, trots allt.

Skriva av Oliver Haslam.