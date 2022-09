Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Det har varit en lång tid, men Pikmin 4 är äntligen officiellt, vilket bekräftar att Pikmin-serien är på väg tillbaka igen.

Shigeru Miyamoto nämnde det första gången redan 2015, innan Switch ens tillkännagavs, och fansen började oroa sig för att Pikmin kanske inte skulle få ett nytt spel, men vi har alla (i dagsläget knappa) detaljer om det för dig här.

Kolla in de bästa kommande spelen till Nintendo Switch här, under tiden, om du letar efter något annat.

Pikmin 4 releasedatum

Pikmin 4 kommer att släppas någon gång år 2023, enligt dess första teaser-trailer, som du hittar nedanför det här avsnittet.

Bästa spelerbjudandena för Black Friday 2021: Få dina spelfynd här Förbi Adrian Willings · 29 November 2021 Gör ett spelfynd inför julen. Se de bästa erbjudandena vi har hittat från de största återförsäljarna runt omkring.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Det finns ingen mer exakt information än så just nu, men vi räknar med att spelet inte kommer ut under första halvåret. Nästa Legend of Zelda-spel kommer trots allt att släppas i maj 2023, så om det skulle komma någon gång innan dess skulle vi troligen ha ett datum redan nu.

Men Nintendo har en tendens att hålla saker hemliga tills de verkligen är redo att komma ut, så bli inte förvånad om Pikmin 4:s slutliga releasedatum offentliggörs med bara några månaders förvarning.

Pikmin 4 trailer

Trailern som bekräftade Pikmin 4 kom under en Nintendo Direct i september 2022, och även om nyheterna som den förde med sig är mycket välkomna, är trailern så kort som möjligt.

Det är allt, bara en glimt av en spelmiljö, sedan ett titelkort och ett utgivningsfönster utan fler detaljer. Den Nintendo Direct hade större saker att göra, då man tillkännagav Fire Emblem Engageoch titeln på The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, så vi kan förlåta Nintendo för det.

Plattformar för Pikmin 4

Pikmin 3 kom först ut på Wii U, men vi befinner oss i en ny era för Nintendo nu, och det har vi gjort i ganska många år.

Pikmin 4 kommer därför att vara exklusivt för Nintendo Switch och kommer inte att kunna spelas på några andra konsoler eller plattformar.

Pikmin 4 berättelse och spelupplevelse

Pikmin har en värld där mänskligheten är utdöd, och du spelar som en liten rymdforskare som försöker överleva i vildmarken genom att fånga upp de titulära Pikmin.

Dessa små munchkins, alla primärfärgade med små plantor som växer från deras huvud, kan (lite löst) dirigeras runt för att motverka hot och övervinna hinder, så att du kan utforska nya områden och odla nya Pikmin igen.

Historien är inte nödvändigtvis det största fokuset i Pikmin-serien, men den har byggt upp en backlog av historier som du kan utforska. Att spela Pikmin 3 är ett utmärkt sätt att ta reda på en del av detta - och det har återutgivits till Switch för att göra det enklare än någonsin.

När det gäller spelet kan vi säkert anta att Pikmin 4 kommer att innehålla mer realtidsstrategi när vi flyttar runt Pikmin i flockar för att uppnå mål som att samla in mat och besegra otäcka monster, men hur detta kan ha utvecklats är en öppen fråga i det här skedet.

Med bara en enda teaser-trailer och inga riktiga spelbilder att gå på får vi vänta på mer information innan vi verkligen kan spekulera i hur Pikmin 4 kommer att utvecklas.

Skriva av Max Freeman-Mills.