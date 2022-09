Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Nintendo har meddelat att namnet på den kommande uppföljaren till Breath of the Wild är The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Dessutom har de avslöjat releasedatumet - den kommer att finnas tillgänglig för Nintendo Switch den 12 maj 2023.

Spelet presenterades i ett teaser-klipp under den senaste Nintendo Direct (se videon ovan) och kommer att "ta dig upp i luften" när Hyrule-världen utökas för detta nya Link-äventyr.

Inte mycket mer detaljerades, men det hindrade oss inte från att gnälla som överspända smågrisar.

Under DIrect-presentationen tillkännagavs också Pikmin 4, som också kommer ut nästa år.

Vi kommer också att få en massa nya N64-spel på Nintendo Switch Online + Expansion Pack snart, inklusive det fantastiska 1080º Snowboarding och Excitebite 64. Dessutom kommer GoldenEye 007 äntligen att återuppstå än en gång ur askan, men med online-multiplayerspelare tillagt för säkerhets skull.

Förhoppningsvis får vi veta mer om de nya Legend of Zelda- och Pikmin Switch-titlarna innan årets slut. Det skulle vara bra att få se gameplaybilder av den förstnämnda, det är helt klart. Särskilt eftersom det nu kommer kanske tidigare än vad många förväntade sig.

Rulla på våren 2023.

Skriva av Rik Henderson.