(Pocket-lint) - Innan Nintendo lanserade sin utvidgning av Switch Online och lade till klassiska N64- och Mega Drive-spel att spela, ryktades det om en Game Boy-emulator och ytterligare en rad retrotitlar till tjänsten.

Nu verkar det ännu mer troligt eftersom filer med officiella Game Boy- och Game Boy Advance-emulatorer har läckt ut - enligt uppgift tagna från en Switch-konsol. Dessutom har en dataminering av GBA-versionen avslöjat att inte mindre än 40 spel redan har testats av Nintendo.

Det handlar bland annat om Mario Kart Super Circuit, The Legend of Zelda: The Minish Cap och Metroid Fusion. Du kan se hela listan nedan, MondoMega har publicerat den på sitt Twitter-flöde.

Biblioteket av GBA-spel som de har testat för den här saken är enormt. Testad är nyckelordet; det betyder inte att alla kommer att lanseras på tjänsten. Yellow = i rom-mappen någon gång men inte i den läckta versionen.



Det finns dock ett annat spel som bevisar att det har testats - https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt- MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022

Det är naturligtvis möjligt att dessa spel inte alls kommer att hamna på Switch - de har bara testats med hjälp av den officiella Game Boy Advance-emulatorn.

Och Nintendo kan välja att inte inkludera Game Boy i sitt Switch Online-utbud helt och hållet, särskilt nu när programvaran har läckt ut. Vi hoppas dock verkligen att de gör det eftersom det skulle göra den månatliga prenumerationstjänsten ännu mer kraftfull i våra ögon.

Låt oss också hoppas att det sker snart. Vi kommer att hålla dig uppdaterad.

