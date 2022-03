Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Nintendo har brutit sin tystnad angående uppföljaren till The Legend of Zelda: Breath of the Wild genom att bekräfta att spelet inte kommer att släppas 2022 som ursprungligen planerat.

Istället är det nya releasefönstret våren 2023, vilket betyder att det fortfarande kan ta ganska lång tid innan vi kan komma igång med det nya spelet.

Tillkännagivandet är ganska kort och koncist - du kan se det inbäddat nedan. Tonen är ursäktande, som du kan förvänta dig, men det finns en kort glimt av ny information där för att hålla fansen angelägna.

Legend of Zelda-seriens producent, Eiji Aonuma, har en uppdatering att dela med sig av när det gäller lanseringen av uppföljaren till The Legend of #Zelda : Breath of the Wild. Ta en titt. pic.twitter.com/WmtOBtETTg — Nintendo UK (@NintendoUK) 29 mars 2022

Vid ett tillfälle kan du se Link ta fram vad som ser ut som seriens ikoniska Master Sword, men avslöja att det är korrumperat av någon sorts elakhet, som vi gissar kommer att spela en nyckelroll i spelets handling.

Förseningen innebär också att det sannolikt har gått över fem år mellan den första Breath of the Wild och dess uppföljares släpp, vilket kan ta lång tid att vänta men kan vara ett gott tecken när det gäller omfattningen och omfattningen av det nya spelet .

Skriva av Max Freeman-Mills.