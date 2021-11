Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Tillbaka i juni 2021 tillkännagav Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda , som en del av att fira Links 35-årsjubileum. Nu finns enheten att köpa - så här är var du ska leta och vad du kan förvänta dig av enheten.

Game & Watch: The Legend of Zelda-systemet är en handdator som innehåller tre klassiska Zelda-titlar, plus ett fjärde spel, Vermin, som också spelar allas favorithjälte, Link.

Minikonsolen innehåller originalet The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link och Gameboy-versionen av The Legend of Zelda: Links Awakening. Varför den sista av dessa inte är Gameboy Color-versionen vet vi inte riktigt, eftersom Game & Watchs färgskärm helt klart kunde hantera det.

Men om du gillar dina gamla gamla klassiker så är detta Game & Watch ett bra sätt att få tag på dem igen. Priset är också rimligt, £49,99/€49,99/$49,99 – även om många dag ett-erbjudanden rabatterar det, som du kan se från vår live-widget nedan:

Till och med Nintendos egen butik säljer handdatorn till samma pris, men lagret är begränsat till en försäljning per kund för att förhindra att scalpers plockar upp högar av denna troligen mycket samlarbara minikonsol. Ett verkligt fynd eller perfekt semesterpresent för många Nintendo-fans, det är vi säkra på.