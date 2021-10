Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Nintendo släpper sitt Switch Online + Expansion Pass -medlemsskikt senare idag, 25 oktober 2021, vilket inkluderar en samling av klassiska spel N64 och Sega Mega Drive / Genesis.

Precis som de befintliga NES- och SNES -samlingarna som är tillgängliga för Nintendo Switch Online -medlemmar kommer de två nya retrospelsbiblioteken att innehålla storheter som Mario Kart 64, Pokémon Snap, Super Mario 64 och The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

I Sega-serien finns Ecco the Dolphin, Golden Ax och Sonic the Hedgehog 2.

Dessutom kommer Nintendo Expansion Pass att inkludera tillgång till Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradies utan extra kostnad när det görs tillgängligt.

Skiktet kommer enligt uppgift att vara tillgängligt från klockan 19.00 PDT i USA, vilket innebär att det går live klockan 03.00 i Storbritannien i morgon, 26 oktober.

Standard Switch Online -medlemskap kostar £ 17,99 (€ 19,99, $ 19,99) per år, även om det också finns en familjemedlemskapsplan som täcker åtta olika medlemmar i ett hushåll för £ 31,49 (€ 34,99, $ 34,99) per år.

Switch Online + Expansion Pass kostar £ 34,99 (€ 39,99, $ 49,99) per år för en enda medlem, £ 59,99 (€ 69,99, $ 79,99) för en familj.

Befintliga Switch Online -medlemmar kommer att kunna uppgradera till rabatt.