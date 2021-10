Nintendo Switch 4K -rapport "är inte sant", konstaterar Nintendo

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Nintendo har offentligt debunked en rapport som hävdade att den levererade 4K Nintendo Switch -utvecklingsenheter till studior.

Det har ryktats om en Nintendo Switch Pro de senaste åren, men den japanska speljätten har förnekat att det finns planer på en ytterligare Switch -uppgradering efterSwitch (OLED -modellen) .

Med Twitter för att bekräfta sin ståndpunkt uppgav Nintendo att det ville klargöra att en rapport från Bloomberg som publicerades onsdagen den 29 september inte var sann.

En nyhetsrapport den 30 september 2021 (JST) hävdar felaktigt att Nintendo tillhandahåller verktyg för att driva spelutveckling för en Nintendo Switch med 4K -stöd. För att säkerställa korrekt förståelse bland våra investerare och kunder vill vi förtydliga att denna rapport inte stämmer. (1/2) - 任天堂 株式会社 (企業 広 報 ・ IR) (@NintendoCoLtd) 30 september 2021

Dessutom förnekade det att en Switch Pro är under utveckling.

Vi vill också upprepa att vi, som vi meddelade i juli, inte har några planer på någon annan modell än Nintendo Switch - OLED -modell, som kommer att lanseras 8 oktober 2021. (2/2) - 任天堂 株式会社 (企業 広 報 ・ IR) (@NintendoCoLtd) 30 september 2021

Det är inte att säga att det inte kommer att introducera en Pro -modell någon gång i framtiden, men du bör inte förvänta dig en när som helst snart.

Istället släpps Nintendo Switch (OLED -modellen) nästa vecka tillsammans med det senaste spelet i Metroid -serien, Metroid Dread.

Den nya konsolversionen har en större, 7-tums OLED-skärm men behåller samma form och storlek på originalet, tack vare en smalare ram. Du får också ökad lagringskapacitet (64 GB) och Ethernet -anslutning på den medföljande dockan.

Efter de senaste prissänkningarna för den ursprungliga växeln måste du betala en hyfsad premie för de nya funktionerna. Vi bör granska OLED -modellen fullständigt innan vi släpper den för att hjälpa dig att fatta det beslutet.

Under tiden kan du kolla in vår jämförelseguide här: Nintendo Switch OLED -modell vs Nintendo Switch: Vad är skillnaden?