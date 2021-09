Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Vid Nintendos Direct -evenemang idag meddelade företaget äntligen stöd för klassiska Nintendo 64 -titlar och olika SEGA Genesis -spel på Nintendo Switch via Switch Online.

Inledningsvis kommer de att vara nio titlar tillgängliga att spela vid lanseringen för N64 och 14 för SEGA Genesis.

På N64 inkluderar titlar klassiker som The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 och Mario Kart 64. Medan för SEGA Genesis, den ikoniska Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2 och Golden Ax kommer alla att finnas tillgängliga senare i år.

Hela listan ser ut så här:

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Synd och straff

Dr Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshis berättelse

Och för SEGA Genesis:

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco delfinen

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr Robotniks Mean Bean Machine

Gyllene yxa

Gunstar Heroes

MUSHA

Phantasy Star IV

Ristar

Lysande kraft

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Företaget har ännu inte meddelat priser på det expansionspaket som behövs för att få tillgång till dessa spel, men de visade att användarna borde förvänta sig att se funktionen någon gång i slutet av oktober.

Vid evenemanget har företaget tillkännagivit en rad nya speluppdateringar och mindre nya funktioner som skickas till Nintendo -titlar under resten av året till början av nästa, men bekräftelsen på att N64- och SEGA Genesis -titlar kommer till Switch måste vara showens största tillkännagivande.

Återupplev äradagarna med äkta Nintendo 64 och SEGA Genesis trådlösa handkontroller. Båda kan köpas för $ 49,99 vardera för alla #NintendoSwitchOnline -medlemmar. Håll ögonen öppna för mer information kommer. pic.twitter.com/MENafDLLRs - Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23 september 2021

Kanske ännu svalare än throwback -titlar som kommer till moderna konsoler är det faktum att Nintendo kommer att sälja trådlösa versioner av de medföljande retrokontrollerna för $ 49,99 styck.

Tidigare denna månad rapporterade vi om möjligheten att GameBoy Advance -spel kommer till Switch Online, men med dagens tillkännagivande måste vi vänta en stund till för att spela de klassiska klassikerna från 2001.

För att se Nintendos fullständiga Direct event on all things Switch, klicka här eller titta nedan.