(Pocket-lint) - Inte bara avslöjade Nintendo mer om Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 vid sin E3 Direct-konferens 2021, den presenterade också ett handhållet system för Game & Watch som firande för Links 35-årsjubileum.

Kommer den 12 november i år kommer Game & Watch: The Legend of Zelda-systemet att innehålla tre klassiska Zelda-titlar, plus ett fjärde spel, Vermin, med Link också i huvudrollen.

Minikonsolen innehåller originalet The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link och Gameboy-versionen av The Legend of Zelda: Links Awakening.

Varför det inte är Gameboy Color-versionen av den slutliga titeln, vet vi inte riktigt, eftersom Game & Watchs färgskärm tydligt kunde hantera det. Antar att det handlar mycket om old-school klassiker snarare än mer uppdaterade versioner.

Det ser ut som ett roligt sätt att komma tillbaka till några av Links klassiska äventyr. Att den ursprungliga The Legend of Zelda-titeln släpptes på NES-vägen tillbaka 1986 är ganska svårt att tro - speciellt eftersom titeln uppifrån och ner fortfarande håller upp som en klassisk speldesign även idag.

Zelda II: The Adventure of Link tar saker till sidorullande territorium, medan The Legend of Zelda: Links Awakening är vår favorit av de tre - kanske ett av de bästa Zelda-spelen i sin långa historia ( och en fantastisk totalrenoverad Nintendo Switch-release från 2019 ).

Skriva av Mike Lowe.