(Pocket-lint) - Nintendo Switch och den fullt bärbara Switch Lite är fantastiskt utformade spelkonsoler, men det har alltid varit något som irriterade oss och många andra ägare - bristen på Bluetooth-hörlursstöd.

Ja, vi kan koppla ett par hörlurar till endera konsolen via 3,5 mm-porten eller använda en trådlös adapter från tredje part som ansluts till USB-C-porten. Men med tanke på att Bluetooth redan finns ombord, varför kan vi inte använda den för att strömma ljud till våra trådlösa in-, on- eller over-ears?

Tack och lov ser det ut som om vi inte behöver låta det stör oss mycket längre, eftersom datamätare har upptäckt kod i Nintendos senaste Switch-firmware (v12.0) som antyder att Bluetooth-ljudstöd kommer snart.

Koder som är specifika för användning av Bluetooth-ljud hittades av Yellow8 och publicerades på SwitchBrew. Det omplacerades sedan på Twitter av OatmealDome, som tillade att även om detta kanske inte motsvarar någonting, skulle det vara konstigt för Nintendo att lägga till kod som inte tjänar något syfte.

Jag tror personligen inte att Nintendo skulle lägga till detta utan "anledning", så förhoppningsvis kommer det att användas någonstans. (Speciellt eftersom Bluetooth Audio är en mycket efterfrågad funktion på Switch.)



Vi får se vad som händer. Kanske kommer det, kanske inte. Nintendo fungerar på mystiska sätt. - OatmealDome (@OatmealDome) 7 april 2021

Förhoppningsvis kommer det verkligen att låsa upp den efterfrågade funktionen och vi kan alla använda våra konsoler med flera headset, öronsnäckor och liknande inom en snar framtid.

