Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Den mycket ryktade Nintendo Switch Pro kan ha kraft som kan jämföras med Sonys PlayStation 4, inklusive möjligheten att nå 4K-upplösning.

Det är enligt de senaste viskningarna från insiders inom samhället, som har hjälpt till att belysa data som utvinns från en Nintendo Switch-titel.

Att diskutera informationen på ResetEra-forumet , en ansedd insider - som går genom handtaget z0m3le - föreslår att nästa Switch-enhet kommer med en inbyggd upplösning på 1440p och, på grund av Nvidias DLSS 2.0-teknik, kommer att kunna uppskala detta till och med ytterligare.

"När det gäller Switch-modellen som kommer, ska vi bara behandla den som en PS4 med DLSS och en mer kapabel CPU", skrev insidern.

"Det är mycket att få en uppfattning om vad den ska kunna. Ett decennium med framsteg i GPU och en rå prestanda i nivå med PS4 är bara något vi alla kan vara glada och glada över," fortsatte de.

Som vi säger kommer grunden för dessa slutsatser från en databearbetare som delade informationen med samhället. Och även om det inte är klart vilket spel upplösningen antydde från, indikerar tråden - och mer information som dykt upp på Reddit - att standardinställningen är inställd på 720p (upplösningen för den aktuella Nintendo Switch) och erbjuder också en annan renderingsupplösningsprofil av 1440p.

Naturligtvis är detta inte det första ryktet vi har stött på när det gäller Switch Pro och dess förstärkta specifikationer. I själva verket har läckor angående dess förmåga att uppnå 4K-upplösningar föreslagits vid mer än ett tillfälle under det senaste året eller så - till och med så nyligen som förra månaden.

Så medan industrin viskar sällan bekräftar hela historien, upprepade indikationer hjälper oss ofta att måla bilden av vad som kommer. I det här fallet ser det allt mer troligt ut att Nintendo Switch Pro kommer att kunna erbjuda användare makt i nivå med den sista generationen Sony- och Microsoft-konsoler.

När vi säkert vet är en helt annan sak, men det känns troligt att ett tillkännagivande kommer någon gång 2021, kanske till och med tillsammans med ett släppdatum för The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 . Man kan ändå drömma.

Skriva av Conor Allison.