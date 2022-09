Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Breath of the Wild är ett av de mest hyllade spelen från förra generationen, en omedelbar klassiker med öppen värld som har ett stort inflytande på speldesignen flera år senare.

Det känns mirakulöst att spela igenom och ger spelaren en grad av frihet och en brist på övermäktig styrning som är helt ovanlig i genren, samtidigt som det berättar en klassisk Zelda-saga genom tillbakablickar. Den goda nyheten är att det får en direkt uppföljare i form av Tears of the Kingdom, och vi har alla viktiga detaljer här.

Tears of the Kindom trailers

Nintendo bekräftade titeln Tears of the Kingdom i september 2022 med en trailer som du kan se längre ner, samt gav oss ett releasedatum.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Under ett par bra år visste vi inte vad spelet hette, då det helt enkelt refererades till som en uppföljare till Breath of the Wild, men tack och lov är de dagarna över.

Även om detta är enormt välkomna detaljer tror vi fortfarande att vi troligen kommer att få en närmare titt på gameplay från Tears of the Kingdom någon gång under de kommande månaderna, eftersom det fortfarande är ganska mystiskt.

Efter att inte ha gett oss något om det på två år visade Nintendo upp spelet på E3 2021. Trailern är också en fantastisk titt, med massor av små ögonblick att smälta och nya spelmekaniker som skymtas.

Den enda andra titt som vi har fått på spelet kom när Nintendo visade upp trailern nedan under E3 2019, vilket skapade en enorm förväntan och spänning. Projektet hade för en gångs skull inte ryktats särskilt mycket före avslöjandet, med spekulationer som var många men bevisen tunna.

Tears of the Kingdom releasedatum

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kommer att släppas den 12 maj 2023, vilket tillkännagavs i en Nintendo Direct i september 2022.

Uppföljaren till The Legend of Zelda: Breath of the Wild är The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!



The Legend of #Zelda: Tears of the Kingdom lanseras på #NintendoSwitch 5/12/23. #NintendoDirect pic.twitter.com/qkGnFYFXN- Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 13, 2022

Detta är ett datum som det tog ett tag att fastställa, efter att Nintendo först meddelade att man siktade på 2022, ett fönster som senare uppdaterades till ett vagt mål våren 2023.

Plattformar för Tears of the Kingdom

Efter en hel del spekulationer om att nästa Legend of Zelda-spel skulle kunna vara en del av lanseringen av en Switch Pro med bättre grafiska förmågor ser det ut att inte vara fallet.

Tears of the Kingdom har bekräftats som exklusivt för Switch, så du kommer inte att kunna spela det någon annanstans, även om du självklart kan välja mellan en vanlig Switch, Switch OLED eller Switch Lite.

Tears of the Kingdom berättelse

Det är här som de olika trailers vi har sett är mest lockande - vi var ganska nöjda i slutet av det första Breath of the Wild, efter att ha avslöjat exakt vad som hände för alla dessa år sedan och lyckats besegra Calamity Ganon ännu en gång för att befria Hyrule från hans skräckvälde.

Nu ser vi dock att berättelsen fortsätter, och i den första teasern verkar Zelda och Link dyka ner i ruinerna under Hyrule Castle för att ta reda på mer. Det ser ut som om mörkret som plågat landet inte har förvisats helt och hållet, och det finns helt klart något otäckt som pågår där nere.

Trailern verkar visa någon slags kraft som återupplivar Ganons kropp, och den kraften har likheter med den som fanns i Twilight Princess från Wii. Allt ser väldigt kusligt ut, och tonen i trailern är imponerande kuslig.

Den andra trailern utökar detta genom att visa en hel del action i luften ovanför Hyrule, där Link har någon sorts korrumperad arm och några nya förmågor. Allt tyder på att vi står inför en av de mörkare Zelda-berättelserna hittills, i stil med Majora's Mask, snarare än det tecknade nöjet i något som The Wind Waker. Skriv in oss, för vi kan inte vänta.

Spelupplevelse för Tears of the Kingdom

Vad dessa berättelsehänvisningar betyder för Tears of the Kingdom's faktiska stil är svårt att veta, men eftersom det är en direkt uppföljare till Breath of the Wild kan vi anta att det återigen kommer att vara ett äventyrsspel med helt öppen värld. Det bekräftas av den andra trailern, som tydligt visar hur Link återigen utforskar en vidsträckt värld, den här gången med många flytande öar runt omkring.

Vi förväntar oss att vi fortfarande kommer att kunna samla olika förmågor och vapen under våra genomspelningar också, även om vi hoppas verkligen att Nintendo gör systemet för vapnens hållbarhet lite mer förlåtande den här gången, eller att vi helt och hållet tar bort det.

Vi kan se olika nya krafter i trailern också, inte minst förmågan att spola tillbaka tiden på åtminstone vissa objekt, och Link har uppenbarligen några sätt att ta sig fram i en mycket mer vertikal miljö, så det kan vara så att vi har större frihet att resa på olika sätt.

Kolla in dessa fantastiska erbjudanden på bärbara datorer i Nvidia RTX 30-serien Förbi Pocket-lint International Promotion · 13 Maj 2022 Det finns bärbara datorer för alla budgetar och behov, men alla har otroliga grafikkretsar från Nvidia.

Ett annat framträdande inslag i den första trailern är Zeldas centrala närvaro genomgående, vilket har gett näring åt tanken att hon kan vara en spelbar karaktär i nästa spel, något som skulle vara otroligt häftigt att se. Med det sagt finns det inte direkt många bevis för det, även om man kan förmoda att hon definitivt kommer att ha en större roll än förra gången.

Oavsett detta hoppas vi på mer emergent gameplay och försiktiga spelarledda upptäckter, tillsammans med en rad verktyg som låter dig interagera med världen på nya sätt - mer av samma sak, i princip! Om miljön också kan kännas fräsch och ny, är vi på väg mot en total upplevelse.

Skriva av Max Freeman-Mills.