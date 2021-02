Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Breath of the Wild är ett av de mest berömda spelen i den senaste generationen, en omedelbar öppen världsklassiker som har stort inflytande på speldesign år senare.

Det känns mirakulöst att spela igenom, ge spelaren en nivå av frihet och brist på anmärkningsvärd vägledning, vilket är helt sällsynt i genren, samtidigt som man berättar en klassisk Zelda-historia genom flashbacks. De goda rubriknyheterna är att Nintendo har bekräftat att de arbetar med en uppföljning, men projektet är fortfarande höljt av mysterium. Vi har samlat allt du behöver veta om den efterlängtade uppföljaren här.

Nintendo ställde upp trailern ovan under E3 redan 2019, vilket gav upphov till enorma nivåer av förväntan och spänning. Projektet hade inte ryktats enormt mycket innan avslöjandet, för en gångs skull, med spekulationer fyllda men bevisa tunna på marken.

Nu vet vi dock att det är riktigt och på väg.

När det gäller ett släppdatum är vi dock i mörkret - Nintendo bifogade inga sådana detaljer till utvecklingsmeddelandet och klargjorde inte heller hur långt längs spelet är.

Nintendo leker dock alltmer med hur det tillkännager släppdatum. Vi får ofta avslöjande och hör sedan ingenting ett tag innan vi får en ny trailer och ett ganska förestående släppdatum. Med den logiken hoppas vi kunna se lite mer om Breath of the Wild 2 i mitten av 2021, förutser en release sent på året.

I februari 2021 höll Nintendo sin första Nintendo Direct i full storlek på över ett år, och vi hoppades att Breath of the Wild 2 kunde visas. Det var tyvärr inte, men Nintendo sa att de hoppas kunna ge mer information senare i år. Det gör oss dock lite oroliga över att släppdatumet kan bli 2022!

Detta är dock allt spekulativt, med olika läckare som indikerar olika tidslinjer och alla saknar bevis. Vi får vänta och se.

Detta är ett annat intressant öppet område - det starka antagandet skulle vara att Nintendo bygger uppföljaren till ett av de mest väl mottagna Switch-spelen för samma plattform.

Vi vet dock också att det finns riktigt starka indikationer på att Nintendo kan arbeta med en kraftfullare Switch Pro, som skulle ha makt att köra sina spel i högre upplösningar för att hålla jämna steg med moderna TV-apparater.

Om den mer kraftfulla konsolen är riktig, skulle det vara en bra satsning att Breath of the Wild 2 kommer att sträva efter att dra nytta av sina nötare specifikationer. Men vi tycker också att det är nästan garanterat att uppföljaren fortfarande fungerar på nuvarande Switch-modeller. Nintendos kommer troligen inte att blockera sig från den enorma marknad den skapas.

Det är här teaser-trailern är mest lockande - vi var ganska nöjda i slutet av den första Breath of the Wild, efter att ha upptäckt exakt vad som hände för alla år sedan och lyckades besegra Calamity Ganon en gång till för att befria Highrule från hans regeringstid skräck.

Nu ser vi dock att berättelsen fortsätter, med Zelda och Link som tycks gå in i ruinerna nedanför Hyrule Castle för att ta reda på mer. Det ser ut som mörkret som plågade landet inte har förvisats helt, och det är uppenbarligen något otäckt där nere.

Trailern verkar visa någon form av kraft som återupplivar Ganon-kroppen, och den makten liknar den som finns i Wiis Twilight Princess. Det hela ser väldigt spöklikt ut, och trailern är imponerande kuslig.

Allt tyder på att vi hittills har en av de mörkare Zelda-berättelserna, i linje med en Majoras mask, snarare än det tecknade roliga med något som The Wind Waker. Registrera oss, för vi kan inte vänta.

Vad dessa berättelsetips betyder för spelets faktiska stil är svårt att veta, men eftersom det är en direkt uppföljare till Breath of the Wild kan vi anta att det återigen blir ett helt öppet äventyrsspel.

Vi förväntar oss att vi fortfarande kan samla olika förmågor och vapen under våra genomspelningar, även om vi verkligen hoppas att Nintendo kan göra vapens hållbarhetssystem lite mer förlåtande den här gången eller bli av med det helt.

En annan framträdande funktion i trailern är Zeldas centrala närvaro hela tiden, vilket har drivit tanken att hon kan vara en spelbar karaktär i nästa spel, något som skulle vara otroligt coolt att se. Som sagt, det finns inte exakt mycket bevis för det, även om du kan anta att hon definitivt kommer att ha mer en roll att spela än förra gången.

Oavsett hoppas vi på mer framväxande spel och skonsam spelarledd upptäckt, tillsammans med en rad verktyg som låter dig interagera med världen på nya sätt - mer av samma sak, i princip! Om inställningen också kan kännas fräsch och ny, är vi ute efter en total behandling.

Topp PS4-spel 2021: Bästa PlayStation 4 och PS4 Pro-spel som alla spelare måste äga Förbi Rik Henderson · 18 Februari 2021

Skriva av Max Freeman-Mills.