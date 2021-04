Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - En av Animal Crossing: New Horizons snyggaste funktioner är något som heter NookPhone. Det är faktiskt en smarttelefonliknande gadget som Tom Nook ger dig strax efter att du flyttat in på ditt öhem. NookPhone har appar, inklusive en kamera som låter dig ta skärmdumpar av ditt spel.

Animal Crossing: New Horizons var ett av de bästa spelen år 2020, och det går fortfarande starkt ett år efter släppet. I den spelar du rollen som en människa som flyttar till en djurfylld ö för att påbörja processen att skapa ett liv för dig själv. Du får bygga ett hem och välja hur du ska inreda det. Men en av de bästa delarna av Animal Crossing är möjligheten att dela upplevelsen med vänner, oavsett om det visar upp de fulaste grannarna på din ö eller skryter om dina oklanderliga inredningsfärdigheter.

Det är då NookPhone kommer till nytta - för att du kan använda den för att ta skärmdumpar av ditt hem för att dela med andra.

Att komma till NookPhones kameraapp är enkelt nog:

Tryck bara på vänster avtryckare för att öppna din NookPhone. Den första applikationen, längst upp till vänster på din NookPhone-meny, är kameraappen. Öppna kameran så visas en HUD (head-up display) på din skärm. Detta visar alla dina alternativ, inklusive filter, zoom och ramar. När scenen är inställd kan du ta ditt foto genom att trycka på + -knappen Du kan få din karaktär att titta på kameran genom att använda höger stötfångare.

Animal Crossings officiella Twitter-konto delade faktiskt en video för att visa hur NookPhones kameraapp fungerar:

NookPhone-appar

Med Camera-appen kan du ta bilder av ditt dagliga liv, som sedan lagras i albumet på din # NintendoSwitch . Med zoomreglage och filter kan du enkelt få exakt de bilder du vill ha! Goda nyheter för folk som är angelägna om att fånga sina minnen på ön, hm? pic.twitter.com/E3lyRUUCxa - Tom Nook (@animalcrossing) 10 mars 2020

Du hittar alla dina skärmdumpar i ditt Nintendo-album:

Öppna din Nintendo till startskärmen. Hitta det blå albumapplikationen som finns tillgänglig under din lista över spel.

Förutom skärmdumpar låter NookPhone in New Horizons dig spåra Nook Miles - eller poäng du tjänar när du slutför uppgifter som att plocka ogräs. Och du kan använda NookPhone för att ringa andra spelare på din ö för en co-op-sesh. Spelet stöder också NookLink. Detta finns i NSO-appen och låter dig röst- och textchatta med andra spelare.

För mer tips och tricks om djurkorsning, kolla in vår nybörjarguide för New Horizons , eller så kan du bara kolla in vår recension av spelet .

