(Pocket-lint) - Nintendo Switch har varit en enorm framgång sedan lanseringen våren 2017 och säljs fortfarande regelbundet slut hos flera återförsäljare, även efter lanseringen av PS5 och Xbox Series X. Den har nu nya versioner i form av Switch Lite och Switch OLED också.

Det har också varit värd för några fantastiska spel, inklusive The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Super Mario Odyssey och Super Smash Bros. Ultimate, med mer på gång.

Men om du har en egen Switch, vad mer kan du göra med den än att spela spel? Och vilka tips och tricks kan du lära dig för att göra upplevelsen bättre? Läs vidare.

Om du är förälder och du har köpt en Nintendo Switch till ett barn eller förväntar dig att den ska spelas av hela familjen, finns det några bra sätt att ställa in åldersbegränsningar och kommunikationsalternativ för yngre barn. Nintendo tillhandahåller föräldrakontroll på själva konsolen och genom en separat applikation för iOS och Android.

Så här ställer du in dem:

Gå till alternativet Systeminställningar på huvudskärmen, antingen i handhållen eller dockat läge. Rulla ner i den vänstra fältet till alternativet Föräldrakontroll och klicka (eller tryck på om du använder pekskärmen). Klicka på Inställningar för föräldrakontroll, den markerade rutan till höger på skärmen. Detta öppnar en sida som erbjuder två alternativ: du kan antingen ställa in enkla föräldrakontroller genom att begränsa spelet efter ålder, så att endast spel med ett visst betyg kan spelas, eller så kan du ställa in mer komplexa föräldrakontroller genom en dedikerad smartphone-app för iPhone eller Android. Om du väljer att begränsa spelandet på själva konsolen kan du ställa in åldersgränser för olika funktioner, såsom spelen och om användaren kan lägga upp skärmbilder tagna på Switch på sociala nätverk. Kommunikation med andra spelare kan också begränsas. Det är möjligt att länka ditt Nintendo-konto till ett barns Nintendo Switch-profil, så att de kan köpa spel från Nintendo eShop online. Om du har det alternativet installerat kan du också begränsa dem. Instruktionerna finns på Switch i så fall. Begränsningsnivåer som är tillgängliga att välja är Tonåring, Barn, Ungt barn eller så kan du anpassa alternativen själv. Du kan också ställa in alternativ via Nintendo Switch Parental Controls-appen för iPhone och Android. Ladda ner den från din relevanta appbutik på din smartphone och följ instruktionerna på skärmen. Du måste länka den till ditt Nintendo-konto och Switch via en kod som skickas. Det är väldigt enkelt att följa. När du väl är länkad kan du inte bara använda appen för att ställa in innehållsbegränsningarna enligt alternativen på själva konsolen, du kan också använda den för att ställa in hur mycket speltid ett barn kan ha. Konsolen låter dem inte spela förbi den bestämda perioden. Detta kan också ställas in per profil eftersom du kan ställa in olika profiler på själva Nintendo Switch. Detta görs när konsolen används första gången. Alternativt kan du lägga till nya "Användare" i Systeminställningarna under fliken "Användare".

När du först startar din Nintendo Switch blir du ombedd att skapa en profil, välja en ikon och till och med skapa ett Nintendo Store-konto.

Om du vill ändra din avatar senare behöver du bara gå till din profilsida genom att trycka på din ikon längst upp till vänster på skärmen, gå ner till "Användarinställningar" och till "Redigera ikon". Där hittar du massor av Nintendo-karaktärer att välja mellan, eller så kan du välja eller skapa en Mii.

Nintendo Switch är inte regionlåst, så du kan tekniskt sett köpa spel var som helst i världen och spela dem på din konsol oavsett ursprung.

Men om du köper en digital inlösenkod från ett annat land måste du hoppa igenom ett par ringar för att få det att fungera.

Först måste du skapa en profil baserad i det land spelet kommer från. Endast profiler från ett visst land kan gå in i den specifika e-butiken online för att lösa in landets kod. Lyckligtvis är det gratis och påverkar inte din huvudprofil.

Gå till Systeminställningar och sedan ner till Användare. Tryck på Lägg till ny användare och det kommer att be dig att ställa in en ikon och ett smeknamn för den nya profilen. När du är klar måste du registrera en ny användare online, via en smartphone, surfplatta eller PC. Du kommer att guidas genom processen, med konsolen och onlinewebbplatsen som ger dig instruktioner.

Se till att du har en extra e-postadress till hands, eftersom den kräver verifiering. Se också till att du väljer profilens land korrekt - dvs. landet spelet kommer ifrån.

När du har skapat den kan du logga in i eShop på din Switch med den nya profilen och du ser att valutan har ändrats. Du kan lösa in din kod från menyalternativet i sidofältet.

Skönheten är att när ett spel väl har laddats ner kan det spelas av vilken som helst av profilerna på Switch, så att du kan använda ditt ursprungliga användarnamn. Det enda du måste komma ihåg är att om du tar bort den skapade profilen förlorar du åtkomsten till det nedladdade spelet som tilldelats den.

Du måste prenumerera på Nintendo Switch Online för att spela de allra flesta online multiplayer-spel. Det kostar £3,49 per månad (eller £6,99 för tre månader, £17,99 för ett år).

Vissa är gratis att spela online och kräver inget medlemskap - som Fortnite - men de flesta är det inte.

Du måste också lägga till betrodda vänner för att spela mot dem direkt online.

Detta görs genom att lägga till de du tidigare har spelat med på andra Nintendo-konsoler eller genom en "Vänkod" - en 16-siffrig unik kod som en vän kan ge dig. På samma sätt kan du ge en vän din kod i gengäld.

Det kan hittas på din profilsida på din konsol - irriterande nog kan du inte hitta det online på din telefon eller dator. För att lägga till en vänkod måste du gå till alternativet "Lägg till vän" i profilinställningarna och trycka på "Sök med vänkod".

Det finns en microSD-kortplats under det bakre stativet på konsolen och vi rekommenderar dig noggrant att köpa ett kort för att komma in i det, annars kommer du snart att få slut på lagringsutrymme.

Spel på Nintendo Switch, även om du har köpt kassettversioner, kan ta flera gigabyte. The Elder Scrolls: Skyrim, till exempel, tar upp mer än 14 GB och med tanke på att Switchen bara har 32 GB internt lagringsutrymme (64 GB på Switch OLED), med lite över 25 GB av det användbara, kommer ett spel att fylla upp mer än hälften enheten.

Den digitala versionen av LA Noire kräver 29 GB på egen hand, så du behöver ett microSD-kort bara för att ladda ner och spela det.

Tack och lov kan Switch acceptera många typer av microSD-kort, och de behöver inte bryta banken.

Den stöder microSD-, microSDHC- och microSDXC-standarder upp till UHS-I-klassificering. Ju snabbare kortet desto bättre prestanda, men vi använder ovanstående Samsung Evo 128GB-kort och det gör susen vackert utan att det kostar för mycket. Andra förvaringsstorlekar finns också.

Det fina med Nintendo Switch är att du, förutom att spela den på en stor skärm hemma, också kan spela med den på dina resor. Du kommer att tycka att batteritiden är lite sammandragen i så fall, dock med den genomsnittliga livslängden för en enstaka laddning på mellan tre och fyra timmars spel.

Det finns dock sätt att ta ut batteriet lite mer genom att justera skärmens ljusstyrka på inställningssidan. Konsolen har en automatisk ljusstyrkeinställning som är på som standard, men du kan välja att stänga av den och skjuta ner ljusstyrkan för att spara på batteriet.

Du kan också välja att inaktivera kontrollervibrationer i systeminställningarna - under "Kontroller och sensorer" - vilket också hjälper till att spara batterilivslängd.

Om du planerar en lång tåg- eller flygresa är det bäst att se till att du också har ett bärbart batteri till hands för att kunna ladda din konsol när du är på språng. Tack och lov kan du få en billigt nu för tiden och med tanke på att switchen har ett 4 310 mAh batteri inuti, kommer många av dem att ladda din konsol två gånger eller mer innan de behöver laddas igen själva.

Naturen hos Switchens portabilitet innebär att den är något i riskzonen - du kommer att ta den in och ut ur dockan hela tiden och bära den överallt. Vår första stora rekommendation är att plocka fram ett skärmskydd, som inte alls behöver vara dyrt.

Vi har använt dessa skydd från amFilm, och de är enkla att applicera och pålitliga. Vi har räddats från flera sprickor och repor av dem, vilket egentligen är allt du kan begära.

Ett fall är också en bra idé om du ska dra fördel av Switchens anpassningsförmåga. Vi gillar det här slimmade erbjudandet från Tomtoc, som håller det väsentliga säkert när du reser runt. Andra, större fodral finns att packa i fler tillbehör och kontroller.

Det finns inget som att köpa ett spel, ladda ner det och att kunna spela när du vill utan att behöva gräva ur kassetten, men det finns några fördelar med att köpa de fysiska kopiorna istället för att använda Nintendo eShop.

Det första är priset. Spel på Nintendo eShop kan ofta vara mycket dyrare än på till exempel Amazon .

För det andra, beroende på din bredbandshastighet hemma, kan spel ta ett tag att ladda ner och installera. Även vissa fysiska kopior kräver en del av spelet att ladda ner ändå – plus uppdateringar och dag ett-patchar – men ett par spelningar kommer att ta mindre tid än 20 GB eller mer.

Slutligen, som vi förklarar ovan, kan digitala nedladdningar kräva mycket lagringsutrymme och om du inte har ett biffigt microSD-kort kommer du att fylla kapaciteten snabbt.

Medan de medföljande Joy-Cons fungerar bra som en separat handkontroll med Grip, råder vi dig att unna dig en Pro Controller om du planerar att spela spel på en stor skärm när den är dockad.

Rörelsespel kräver naturligtvis inte en, men spel som Zelda: Breath of the Wild och Skyrim spelar bättre med den officiella handkontrollen.

Ett annat köp som du kanske vill överväga om du planerar att spela din Switch i mer än ett rum är en andra docka. Ja, själva switchen kommer med en skärm och är bärbar, men om du vill spela den på olika tv-apparater i t.ex. vardagsrummet och ett sovrum, är en extra docka en bättre lösning än att flytta runt den medföljande hela tiden .

Du kan köpa den officiella Nintendo-versionen för cirka 100 £, men det finns andra versioner från tredje part också tillgängliga för mindre - ibland mer än halva priset. Se bara till att du väljer en med ett "chip" eller "moderkort" som anges i beskrivningen, annars laddar den din konsol men skickar inte ut video till en TV.

Ett annat alternativ, för att se till att även när du är ute och går TV-spel är inom räckhåll, är att köpa ett portabelt dockningsalternativ. Dessa låter dig ansluta till en TV i ett nafs, utan att behöva en docka att sitta i, och är ett utmärkt sätt att koppla upp sig utan att behöva en skrymmande docka på dig. De är också trevliga och prisvärda.

Switchen har funnits ute tillräckligt länge för att det finns absolut otaliga tillbehör för konsolen, officiellt och annat. Om du vill ha Bluetooth-ljud, eller rattgrepp, eller fodral som förstärker batteriet, kan du hitta alla dessa och mer där ute.

Vi har praktiskt taget en lista över några av de bästa Switch-tillbehören på marknaden , så se till att kolla in det om du letar efter lite inspiration.