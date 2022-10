Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Netflix funderar på att lansera en molnspelningstjänst.

Streamingjätten, som har lekt med spel genom att släppa några mobilspel, har klargjort att man överväger att gå bortom iOS och Android för att nå ut till människor på deras datorer och tv-apparater. Ironiskt nog meddelade Google nyligen att man ger upp sin satsning på molnspel, Stadia. Netflix vice vd för spel Mike Verdu berättade dock för TechCrunch på Disrupt att företaget vill låta abonnenterna spela via molnet.

"Vi utforskar mycket seriöst ett spelerbjudande i molnet så att vi kan nå medlemmar på tv-apparater och datorer", sa Verdu. "Vi kommer att närma oss detta på samma sätt som vi gjorde med mobilen, det vill säga börja i liten skala, vara ödmjuka, vara genomtänkta och sedan bygga ut. Men det är ett steg som vi anser att vi bör ta för att möta medlemmarna där de befinner sig på de enheter där de konsumerar Netflix".

Netflix har samtidigt meddelat att man har ytterligare 55 spel under utveckling. I sitt senaste brev till aktieägarna säger Netflix:

"Utöver TV och filmer närmar vi oss ettårsdagen av vår lansering av spel. Som vi har sagt kommer detta att bli en flerårig resa för oss för att lära oss hur vi ska tillfredsställa spelspelare. Vårt första år handlade om att etablera vår spelinfrastruktur och förstå hur våra medlemmar interagerar med spel. Vi har nu 35 spel i tjänsten (alla ingår i varje Netflix-prenumeration utan annonser i spelet eller köp i appen) och vi ser några uppmuntrande tecken på att spelandet leder till högre retention. Med ytterligare 55 spel under utveckling, inklusive fler spel baserade på Netflix IP, fokuserar vi under de kommande åren på att skapa succéspel som tar vårt spelinitiativ till nästa nivå. Mer generellt ser vi en stor möjlighet kring innehåll som korsar mellan TV eller film och spel. Efter lanseringen av animefilmen Cyberpunk: Edgerunners (49 miljoner timmars tittande) under tredje kvartalet ökade till exempel användningen av CD Projekts spel kraftigt på datorer."

Netflix mobilspel är tillgängliga när du loggar in på din Netflix-profil. Pocket-lint har en guide som förklarar hur de fungerar. Men i princip är det så att när du öppnar Netflix mobilapp på din telefon kommer du att se en spelrad och en spelflik där du kan välja nya spel att ladda ner. På surfplattor kommer du att se spelraden eller kunna välja spel från rullgardinsmenyn för att spela.

På frågan om hur Netflix kan undvika Stadiums öde, som inte lyckades ta fart trots Googles makt i ryggen och den otroliga streamingtekniken som drev det hela, sa Verdu att Netflix betraktar spelfunktioner som ett "mervärde" i sin affärsmodell. "Vi ber dig inte att prenumerera som en konsolersättning, så det är en helt annan affärsmodell. . . Förhoppningen är att det med tiden bara blir detta mycket naturliga sätt att spela spel var du än är." Verdu avslöjade också att Netflix öppnar en spelstudio i Kalifornien. Den kommer att ledas av Chacko Sonny, som tidigare varit verkställande producent på Activision Blizzard.

Just nu har Netflix inte meddelat några planer på att tjäna pengar på spel. Deras spel är gratis att ladda ner på din enhet och de är fria från reklam och köp i appen. Men du behöver en Netflix-prenumeration.

Skriva av Maggie Tillman.