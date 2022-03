Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Netflix Games går från klarhet till klarhet, eftersom streamingtjänsten fördubblar sitt spelutbud. Förlagets första first-person shooter (FPS), Into The Dead 2: Unleashed, utvecklad av PikPok, kommer att släppas inom en snar framtid.

Som en del av en Netflix-prenumeration får du tillgång till Netflix-spel på dina Google Android- och Apple iOS-enheter, vilket gör åtkomsten enkel – ingen dator eller konsol behövs för att spela – och det finns inga annonser, extra avgifter eller köpalternativ i appen tillgängliga för se till att kostnaderna är fastställda till ingenting utöver din månadsavgift.

Netflix Games startade över hela världen redan i november 2021, så det är fortfarande mycket tidiga dagar för plattformen, men för att nå framgång måste företaget ta fram några större och djärvare titlar. Det fanns redan 14 titlar tillgängliga, med ytterligare två - This Is A True Story (Frosty Pop) och Shatter Remastered (PikPok) - som anlände den 22 mars för att göra de 16, medan Into The Dead 2: Unleashed kommer senare och gör för totalt 17 titlar.

Du kan ladda ner spel direkt från Netflix-mobilappen, men om du är extra sugen så kommer direktnedladdningar på respektive Apple Store- och Google Play Store-app att dyka upp fyra timmar tidigare (kl. 18:00 brittisk tid).

Kommer plattformen att vara vinkeln för att få ytterligare abonnenter ombord för att säkerställa att streamingtjänsten står sig över tid? Det har höjt priserna regelbundet på senare tid, så att skapa ett bredare nät av tjänsteerbjudanden är verkligen ett sätt att försöka skapa stabilitet.

Skriva av Mike Lowe.