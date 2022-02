Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Microsofts föreslagna övertagande på 68,7 miljarder dollar av Activision Blizzard kommer att granskas av Federal Trade Commission.

Det är enligt en ny rapport från Bloomberg , som indikerar att antitrustgranskningen av affären inte kommer att utföras av justitiedepartementet.

Vanligtvis bestämmer dessa två organ sinsemellan vem som ska leda utredningen om sammanslagningar. I det här fallet kommer fokus nästan säkert att ligga på hur Microsofts ägande av utgivaren kommer att påverka konkurrenter, som Sony.

Activision Blizzard ligger bakom ett antal intensivt populära titlar – inklusive Call of Duty, World of Warcraft och Candy Crush – och i detta skede är det naturligtvis oklart om Microsoft planerar att släppa vissa spel exklusivt för Xbox och Windows-datorer – till och med om Xbox-chefen Phil Spencer redan har uttalat offentligt att Call of Duty kommer att finnas kvar på PlayStation , enligt befintliga avtal.

Intressant nog indikerade dock ett gemensamt uttalande som nyligen släpptes av FTC och justitiedepartementet att båda parter arbetar mot tuffare fusionsriktlinjer, efter den ökade koncentrationen inom industrier under de senaste två åren.

Microsoft siktar på att affären ska slutföras under räkenskapsåret juli 2022 - juni 2023. Med tanke på potentialen för denna ökade granskning - för att inte tala om affärens landskapsförändrande karaktär - är ett beslut mycket mer troligt att nås mot slutet av den tidsramen, skulle vi gissa.

Företaget är inte det enda som gör drag heller, med Halo och Destiny-utgivaren Bungie som tillkännager att det kommer att förvärvas av Sony i en affär på 3,6 miljarder dollar .

Oavsett resultatet för båda de senaste övertagandena, kommer det att bli ännu ett hektiskt år inom spel.

