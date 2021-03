Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Microsoft har tillkännagett begränsad upplaga av serie X / S-kontroller med tema sju Bethesda-titlar för att fira sitt nyligen förvärv av ZeniMax Media .

Istället för att erbjudas användarna kommersiellt, kommer de sju styrenheterna - baserade på Doom, Dishonored , Prey , Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein och The Evil Within- franchisen - bara att vara tillgängliga via en Twitter-utdelning.

De som är intresserade av den här mycket begränsade upplagan kan helt enkelt retweeta Xbox: s tillkännagivande, se nedan, med hashtaggen #BethesdaSweepstakes, följa företagets officiella konto och se till att deras profil är inställd på allmänheten.

Användare måste också vara 18 år eller äldre, tävlingen avslutas klockan 19 PT den 16 april.

Får vi intressera dig för dessa anpassade @Bethesda- kontroller? Bara RT med #BethesdaSweepstakes för en chans att vinna!



Slutar 16 april 2021 kl. 19 PT | Regler: https://t.co/4KBHC0eywp pic.twitter.com/uHbyUnpdEb - Xbox (@Xbox) 29 mars 2021

Endast en vinnare kommer att väljas till priset, som innehåller de sju kontrollerna i en kista stämplad med Xbox- och Bethesda-logotyperna.

Intressant nog värderar Microsoft det enastående priset till $ 399, även om vi misstänker att var och en av dessa kontroller skulle hämta mycket mer än det individuellt om de någonsin hittade sig på någon form av auktion.

Vi ger bort denna extremt begränsade upplaga #BethesdaJoinsXbox- samling till en lycklig fan. Missa inte detaljerna imorgon på @Xbox Twitter-handtaget! #BethesdaJoinsXbox pic.twitter.com/tlXf4mMQaI - Aaron Greenberg ‍️U (@aarongreenberg) 29 mars 2021

Naturligtvis, med tanke på att det bara kan finnas en vinnare med detta pris, skulle vi inte rekommendera att få dina förhoppningar upp.

Istället är det förmodligen bättre att hänge sig åt en av de andra nya styrenheter som Xbox har meddelat för serien X / S - den gula "Electric Volt" -modellen och den röda "Daystrike Camo Special Edition" - inställd på att lanseras den 27 april och 4 Maj, respektive.

Skriva av Conor Allison.