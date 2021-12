Google Stadia nu på LG TV-apparater

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Googles spelplattform för moln, Stadia , är nu tillgänglig på LG TV-apparater.

Ägare av LG- set som körs på webOS 5.0 och senare kan ladda ner Stadia-appen från LG Content Store, ansluta en gamepad - antingen en dedikerad Stadia-kontroll eller motsvarande Bluetooth - och spela triple-A-spel över molnet.

Den är tillgänglig i alla 22 länder där Stadia är verksamt, inklusive Storbritannien, USA och Centraleuropa.

Stadia-spel kan köpas direkt. Du kan också prenumerera på ett Stadia Pro-konto som förbättrar streamingkvaliteten till upp till 4K HDR (från HD) och 60 fps. Ljudet förstärks också till 5.1 surroundljud över stereo.

Stadia Pro kostar £8,99 per månad i Storbritannien, $9,99 per månad i USA och €9,99 i andra europeiska länder. Stadia Pro ger dig också tillgång till flera gratisspel per månad . När du väl har gjort anspråk på dem är de också tillgängliga för dig så länge du förblir en Pro-medlem. Den aktuella listan inkluderar Transformers: Battlegrounds och Wreckfest.

Tjänsten ger dig effektivt spelande av konsolkvalitet utan att behöva själva konsolen, och dess inkludering på LG TV-apparater är en del av en bredare utrullning till andra enheter än Googles egen Chromecast, Android TV eller mobila plattformar.

