Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Silent Hill har äntligen fått ett ögonblick - efter att i flera år ha varit en ignorerad serie har Konami återupplivat den med inte bara en enda ny utgåva utan en hel drös med tillkännagivna projekt.

Vi vet att vi kommer att få en remake av Silent Hill 2 för nästa generation, men det finns också några intressanta mindre spel på gång, bland annat det gåtfulla Silent Hill: Townfall. Här är allt du behöver veta om detta spännande projekt.

För fler kommande spel att förutse kan du kolla in vår lista över kommande titlar till PS5 eller till Xbox Series X/S.

Silent Hill: Townfall releasedatum

Vi har ännu inget besked när det gäller ett releasedatum för Townfall - det har tillkännagivits och teasats, men mer än så vet vi inte just nu.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Fram till dess är det tillbaka till radiotystnad för oss - även om vissa signaler kan bryta igenom statiken då och då... - No Code (@_NoCode) October 19, 2022

Tweeten ovan från utvecklaren No Code antyder att vi kanske kommer att få höra mer under de kommande månaderna, men den visar också tydligt att det är ett bra tag kvar innan spelet är redo att släppas. I det här skedet skulle allt före slutet av 2023 komma som en stor överraskning.

Silent Hill: Townfall trailer

Du kan kolla in teasertrailern för Townfall nedan - håll dig redo, för det är inte precis den längsta trailern vi någonsin sett.

Få otroliga priser på digitala spel som FIFA 22 på Gamivo Förbi Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Denna lysande butik har digitala nycklar till salu för alla de största spelen.

För tillfället är det den enda glimt vi har fått av spelet, så det finns inte så mycket att gå på just nu.

Silent Hill: Townfall-plattformar

Vi vet faktiskt inte vilka plattformar Townfall kommer att komma till - trailern avslutas utan någon sådan bekräftelse, vilket är ovanligt för ett spelavslöjande nuförtiden.

Vi skulle säkert anta att det kommer att komma till PC, baserat på tidigare spel från utvecklaren och utgivna av Annapurna Interactive, men vi får vänta på fler nyheter för att se om det även kan komma till nya eller gamla konsoler.

Silent Hill: Townfall: Historia och gameplay

Teaser-trailern för Townfall är mycket mystisk och innehåller en långsam inzoomning på en bärbar retro-TV - nej, det är inte en GameBoy.

TV:n visar korta glimtar av svåröverskådliga saker, inklusive minst ett ögonblick där den visar en dimmig gata som ser ut att vara direkt hämtad från ett klassiskt Silent Hill-spel, och när trailern närmar sig sitt slut blir bildspråket mer och mer skrämmande, med köttiga ögonblick och potentiellt gore.

Det finns också en del voice-over i trailern, transkriberad så här av Eurogamer - "Why are you here? Här för att bli straffad... Det är bra, jag gillar det. Jag tror att vi har gjort något så hemskt att vi är fast här på den här platsen och blir dömda av de här... människorna."

Det passar in i det upprepade temat i flera Silent Hill-spel: att staden kan vara någon slags skärseld eller till och med helvete för dem som befinner sig där, och bestraffar dem på ett sätt som deras undermedvetna sinnen anser att de förtjänar.

Allt är väldigt gåtfullt, och vi har inte heller någon aning om hur spelet faktiskt kommer att spelas eller vilken genre det kommer att passa in i - allt detta måste bli tydligare när mer information om spelet blir offentlig i sinom tid.

Skriva av Max Freeman-Mills.