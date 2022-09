Hur du begär din Stadia-återbetalning från Google

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Googles molnspelplattform Stadia kommer inte längre att fungera från och med den 19 januari 2023.

Fram till dess har du tid att spela alla spel i ditt Stadia-bibliotek, men hur blir det med de många dollar, euro eller pund som du har investerat i tjänsten under de senaste två åren? Vad händer med de spel som du betalade fullt pris för?

Vi kommer att Google kommer att återbetala all Stadia-hårdvara och alla spelköp som gjorts i Google Store. Här är hur det kommer att fungera och när du kan förvänta dig att få tillbaka dina pengar.

Vad är det som Google återbetalar?

Alla spel som köpts i Google (Stadia) Store kommer att återbetalas. Liksom köp i spelet (DLC).

Google återbetalar även hårdvara som köpts direkt via Google - Stadia Controller, Stadia Founder's Edition, Stadia Premiere Edition och Play and Watch with Google TV Package.

Google återbetalar inte historiska Stadia Pro-medlemsavgifter. Du kommer inte att få tillbaka några månadsavgifter som du har betalat hittills. Du kommer dock att kunna spela alla spel som du har tjänat genom Pro-medlemskap fram till och med den 18 januari 2023, även om inga fler avgifter kommer att tas ut från och med den 29 september 2022.

Hur du begär återbetalning från Google Stadia

Den goda nyheten är att du troligen inte behöver göra något för att begära återbetalning från Stadia. Google kommer i de flesta fall automatiskt att återbetala berättigade köp av hårdvara och spel direkt till det konto som ursprungligen användes.

Om det inte är möjligt skickar Google ett e-postmeddelande till innehavaren av Stadiakontot med ytterligare information om hur återbetalningen ska gå till.

Majoriteten av återbetalningarna förväntas ha behandlats i mitten av januari 2023.

Andra saker att tänka på

Förutom att få pengarna tillbaka kan du också överväga att ladda ner dina Stadia-data.

Den innehåller profilinformation, spelstatistik, sociala data, sparfiler och fångster och kommer att finnas tillgänglig på Google Takeout fram till spelets slut den 18 januari 2023.

Du kanske också vill radera Stadia från ditt Google-konto vid något tillfälle. Du hittar information om hur du gör det här.

