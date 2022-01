Vad är Google Play Games och hur fungerar det?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Förra månaden meddelade Google att de kommer med Android-spel till Windows-datorer via en stationär "Google Play Games"-app. Nu lanserar den en begränsad betaversion av appen som du kan gå med i gratis.

Google Play Games är en stationär app som tillåter Windows PC-ägare att spela Android-spel . Appen kommer också att innehålla Play Points som kan tjänas in när du spelar Android-spel på PC.

Google utlovar "sömlösa spelsessioner mellan en telefon, surfplatta, Chromebook och Windows PC", vilket innebär att du kan återuppta spel på en stationär PC efter att ha spelat dem på en annan enhet. Du kommer enkelt att kunna bläddra, ladda ner och spela mobilspel på en PC samtidigt som du drar nytta av större skärmar med mus- och tangentbordsingångar.

Slutligen sa Google att Google Play Games är en inbyggd Windows-app som inte involverar streaming av molnspel. Företaget har en utvecklarsida med mer information för spelutvecklare.

Efter att ha fått tillgång till betaversionen av Google Play Games kommer du att kunna spela titlar som Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration och Three Kingdoms Tactic. Totalt kommer betatestare att ha tillgång till mer än 25 spel, sa Google.

Appen Google Play Spel är nu tillgänglig i betaversion i Hongkong, Sydkorea och Taiwan. Google lovade att expandera till andra länder någon gång under 2022.

Om du bor i ett av de länder där Google Play Spel är tillgängligt, registrerar du dig här för att komma åt betaversionen och få den fristående appen för din Windows-dator.

Innan du går med i betan, se till att din dator uppfyller dessa minimikrav:

Windows 10 (v2004)

Solid State Drive (SSD)

GPU i spelklass

8 logiska kärnor av CPU

8 GB RAM

20 GB tillgängligt lagringsutrymme

Windows administratörskonto

Hårdvaruvirtualisering måste vara påslagen

Kompatibel PC-enhet och konfiguration

Skriva av Maggie Tillman.