The Walking Dead: Last Mile är ett interaktivt livespel som kommer till Facebook

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det kommer en väldigt ny typ av Walking Dead-spel – The Walking Dead: The Last Mile kommer att bli vad skaparna Genvid Entertainment och Skybound Entertainment kallar ett "massivt interaktivt liveevenemang".

Det kommer att vara exklusivt för Facebooks spel- och tittarplattformar, så utifrån ljudet kommer den enda interaktionen att vara som en grupp tittare som tittar på en vanlig stream och antagligen röstar om beslut och resultat.

Skybound Entertainment grundades av Robert Kirkman, skaparen av The Walking Dead, så du kan anta att det kommer att ge en ton och en historia som passar seriens bistra berättelser perfekt.

Som sagt, med bara en logotyp för spelet hittills avslöjat, finns det fortfarande många svävande frågor.

För det första antar vi att det kommer att vara ett livespel, inte ett live-action-spel, men beroende på hur saker och ting fungerar kan det sluta se ut som Black Mirrors spännande Bandersnatch-experiment från några år tillbaka.

Spelets tillkännagivande säger att spelare kommer att kunna påverka händelser i spelet "minut för minut, dag för dag, vecka för vecka", så det låter verkligen som om tanken kommer att vara att ställa in upprepade gånger en period av veckor.

Exakt hur spelet ser ut och hur det kommer att spela för sin publik kommer förmodligen att bli detaljerat i tid, och vi är också nyfikna på när det faktiskt kommer att vara tillgängligt att spela eller sända.

Få otroliga priser på digitala spel som FIFA 22 på Gamivo Förbi Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Denna lysande butik har digitala nycklar till salu för alla de största spelen.

Skriva av Max Freeman-Mills.